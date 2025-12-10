【山口県初進出】福岡・広島から好アクセス「1泊2日」ドローン国家資格スクールが美祢市に誕生。「ドローンキャンパス 山口の空」1月12日開校

北陸の空株式会社

全国各地の廃校等を活用し、ドローン操縦の国家資格スクールにおける国内最大級グループを運営しているむげんのそら株式会社(https://drone-campus.jp/)（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森 章裕）は、2026年1月12日（祝・月）、山口県美祢市に国交省登録講習機関「ドローンキャンパス 山口の空(https://drone-campus.jp/yamaguchi/)」を新規開校いたします。本校は山口県内では初の開校で全国10拠点目となります。

【開校日および第1回講習 詳細】

開校初日となる1月12日より、さっそく受講生を迎えての講習を開始いたします。

日時：2026年1月12日（祝・月） 9:30～20:10

会場：東厚体育館（山口県美祢市東厚保町山中659番地6）

対象：山口県在住者ほか

内容：ドローン国家資格 二等無人航空機操縦士 基本コース（1日目）

＜当日のタイムスケジュール 1日目＞*およその目安です。詳細はお問い合わせください

09:30 オリエンテーション

09:50 基本 実技講習（昼食時間込み）

15:40 学科講習（夕食時間込み）

20:10 終了

■お申し込み方法

「ドローンキャンパス 山口の空」募集ページよりお申し込みください。

URL：https://drone-campus.jp/yamaguchi/

■山口県におけるドローン活用の高まりと、当グループの実績

近年、山口県では、瀬戸内海沿岸の産業コンビナートにおける「プラント点検」や、秋吉台などの豊富な観光資源を活用した「観光DX」、さらには中山間地域における物流課題の解決など、ドローン活用の需要が急速に拡大しています。 当社は廃校・公共施設を活用した「1泊2日・短期集中×地域密着」モデルで全国9拠点を運営し、これまでに延べ2,500名以上の卒業生、1,000名以上の国家資格取得者（二等無人航空機操縦士など）を輩出するなど、全国展開する国内最大級のグループに成長しています。

また、グループを運営する企業は、国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の「殿堂入り」を果たしました。 （※参照：JUIDAアワード詳細 https://uas-japan.org/information/information-30088/ ）

■オープニングスタッフ（ドローン講師）を同時募集

新規開校に伴い、共に地域の空を拓くインストラクターを募集します。 「JUIDA殿堂入り」の確かな指導ノウハウを習得できる研修制度により、講師未経験の方でも安心してスタート可能です。ドローンを通じて地域貢献したい方、成長企業の最前線で新たなキャリアに挑戦したい方のご応募をお待ちしております。

▼詳細・応募はこちら（採用リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000141585.html

■スクールの特徴：圧倒的な合格率と手厚い指導

ドローンキャンパスの最大の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。 これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきた各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、修了審査の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

■スクール概要

スクール名：ドローンキャンパス 山口の空

開校日 ：2026年1月12日（祝・月）

所在地 ：〒759-2302 山口県美祢市東厚保町山中659番地6（東厚体育館）

アクセス（すべておよその所要時間です）：

北九州市内から車で約50分 / 山口市内から車で約40分

博多駅から最寄り駅（厚狭駅）まで約40分以内

広島駅から最寄り駅（厚狭駅）まで約50分

※厚狭駅から会場まで無料送迎あり

この度、美祢市東厚保町で開校する本スクールは、提携する公共施設「東厚体育館」の利用者が少ない時間帯を活用し、地元の飲食店や宿泊施設とも連携するなど、地域資源の活用を重視した運営を展開していきます。 博多・広島からのアクセスも良い美祢市に拠点を置くことで、県内外からの交流人口を増やし、地元自治体との共創による地域活性化を推進します。

【ドローンキャンパス山口の空】のアクセスマップ

【拠点一覧】

ドローンキャンパス 山形の空 https://drone-campus.jp/yamagata/

ドローンキャンパス 新潟の空 https://drone-campus.jp/niigata/

ドローンキャンパス 富山の空 https://drone-campus.jp/toyama/

ドローンキャンパス 福井の空 https://drone-campus.jp/fukui/

ドローンキャンパス 伊豆の空 https://drone-campus.jp/izu/

ドローンキャンパス 兵庫の空 https://drone-campus.jp/hyogo/

ドローンキャンパス 広島の空 https://drone-campus.jp/hiroshima/

ドローンキャンパス 福岡の空 https://drone-campus.jp/fukuoka/

ドローンキャンパス 熊本の空 https://drone-campus.jp/kumamoto/

ドローンキャンパス 山口の空 https://drone-campus.jp/yamaguchi/

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

HP URL：https://drone-campus.jp/

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。