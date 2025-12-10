“特別な夜を、もっと多くの方へ”――Terrace Midobaruお食事処「雪月花」 外来夕食スタート

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORT Terrace Midobaru は、この度、館内のお食事処「雪月花」にて、夕食の外来予約の受け入れを開始いたしました。これまで夕食は宿泊者限定の提供としてまいりましたが、多くのお客様からのご要望を受け、地域の皆様や観光で別府を訪れる方々にも広くご利用いただけるよう予約枠を解放することとなりました。

「雪月花」は、季節の移ろいを繊細に映し込んだ懐石スタイルを中心に、地元・大分の食材をふんだんに使用した料理を提供しています。海の幸・山の幸の旨みを最大限に引き出す調理法や、器・盛り付けに至る細部までこだわることで、特別なひとときを演出いたします。大切な記念日やご家族での団欒、旅の締めくくりのご夕食など、さまざまなシーンに寄り添う時間をお届けいたします。

今回の外来受け入れ開始により、宿泊を伴わないお客様でも、「雪月花」での本格懐石を気軽にお楽しみいただけます。別府旅行のプランに組み込むことはもちろん、地元の方にとっても、特別な日の食事処の新たな選択肢としてご利用いただけます。

別府にお越しの際は、ぜひ「雪月花」でしか味わえない贅沢な夕食時間をお楽しみください。心に残る特別なひとときを、スタッフ一同まごころを込めてお迎えいたします。

お食事のご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/ja/beppu-midoubaru/reserve/message

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

雪月花

大分を中心に、旬の食材を厳選した和懐石をご提供。

熟練の料理人が織りなす繊細で上品な味わいをご堪能いただけます。

「絶景」や「温泉」とともに、食でも贅沢なひとときを演出します。

衛藤 大地 / 雪月花 料理長

地元・大分の旅館や割烹料理店で研鑽を重ねてきた料理人。旬を映す季節感と土地ならではの食材選びにこだわりながら、一皿一皿に真心を込める姿勢は一貫しています。常にお客様の満足を第一に考え、その時々の“最もおいしいかたち”を追い求めています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。