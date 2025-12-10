心華やぐホリデーギフトを。ジェイアール名古屋タカシマヤにてスペシャルイベントを開催

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、2025年12月10日（水）～12月16日（火）の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポットにて、期間限定イベント『ホリデーコレクション "The gift of glow"』を開催いたします。

クラランス ホリデーコレクション 2025のテーマは、「The gift of glow」。

ティンセルがきらめくツリーやスノーマン。

大切な人たちへ思いを馳せる季節に、やさしい光とぬくもりであふれる瞬間を、一層の輝きで包み込みます。

ジェイアール名古屋タカシマヤ『ホリデーコレクション ”The gift of glow"』では、ホリデーコレクションに加えて、贈り物にも、ご自身へのご褒美にも最適な心華やぐアイテムがラインナップ。

パリの庭園にインスパイアされた「リップコンフォートオイル」が、イベント限定で登場いたします。



また、数量限定のスペシャルギフトや限定キットを取り揃え、お名前やメッセージを刻印する「エングレービングサービス」も。

クラランスの「メイクアップ エキスパート」による、ホリデーシーズンに向けたポイントメイク アドバイスも実施いたします。

街が輝きはじめるこの季節、冬の時間を美しく彩るクラランスの限定コレクションとともに、至福のときをお楽しみください。

CLARINS「ボディ ホリデーキット」13,750円（税込）

ジェイアール名古屋タカシマヤ『ホリデーコレクション ”The gift of glow"』

日程 2025年12月10日（水）～12月16日（火）

場所 ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポット

住所 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4

花の都、パリの庭園をテーマにした「リップコンフォートオイル」の限定コレクションが、イベント限定で登場いたします。

柔らかな陽ざしに包まれたチューリップとローズをイメージしたシェードが、つややかに唇を彩ります。

「リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー」は、朝露に濡れたチューリップをイメージした、ゴールドシマー入りのコーラルシェード。

「リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース」は、朝日を浴びて優雅に咲くバラをイメージした、ヌーディなレッドシェード。

みずみずしいツヤコーティングが均一に広がり、誰もが目を奪われるような圧倒的ツヤリップを叶えます。

CLARINS「リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

CLARINS「リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

イベント限定スペシャルギフト

ジェイアール名古屋タカシマヤ『ホリデーコレクション ”The gift of glow"』では、イベント限定のスペシャルギフトが多数登場いたします。

イベント会場にて、お好きなリップ製品を2本お買い上げのお客さまに、フレグランス用セラミックボール付きオリジナルキーチェーンをプレゼントいたします。

※お一人様につき、1点限りとなります

また、お買い上げ金額に応じたイベント限定プレゼントも多数登場いたします。

イベント期間中、6,600円（税込）以上お買い上げのお客さまに、人気のフェイスオイル「プラント フェイス オイル デハイドレイテッド スキン」のミニサイズとオリジナルポーチをプレゼントいたします。

人気の「フィックス メイクアップ N」や「リップコンフォートオイル」をお買い上げのお客さまに、エングレービング（刻印）サービスを行います。お名前や大切な方へのメッセージなど、お好きな文字を刻印いたします。

世界にひとつだけの特別なアイテムは、プレゼントにも最適です。

※限定品やプレゼントは、なくなり次第終了となります

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/