小田和正が“ゴルフ界のレジェンド”青木功のキャディに挑戦したドキュメンタリーを12/14に再放送！12/28には、情熱大陸「井上真央が撮る小田和正」も！

キャディ 青木功/小田和正～怒られて、励まされて、54ホール

CSホームドラマチャンネルで 12月14日(日)午後8:15～

遡ること１９９３年、小田和正がゴルフ界のレジェンド青木功のキャディとして全米シニアツアーの公式戦を帯同し、記録されたスペシャルドキュメンタリー番組！

１９９３年当時、ゴルフ雑誌の連載をしていた小田和正がプロゴルファー青木功に「キャディを体験させて欲しい」と提案。まさかのOKの返事をもらって、米国ロサンゼルスのランチョ・パークで行われた全米シニアツアーの公式戦のキャディを務めることに。

試合中、何度も失敗を繰り返し、青木から怒られっぱなしの小田。本気で怒られ、励まされながら二人は次第に絆を深めていく。そして、トーナメント２日目にトップに躍り出た青木！果たして勝負の行方は…？！

ラウンド中、小田はピンマイクを付けて帯同、二人の生々しいやり取りが記録された貴重なドキュメンタリー番組。感動のラストをお見逃しなく！

情熱大陸 ７００回突破記念シリーズ 「井上真央が撮る小田和正」

CSホームドラマチャンネルで 12月28日(日)午後8:30～ ※前編・後編を続けて放送

人気ドキュメンタリー番組「情熱大陸」の700回放送を記念して制作された『○○が撮る』シリーズの第一弾。女優の井上真央がディレクターに初挑戦し、彼女の視点からの小田和正を映し出す。



女優の井上真央がディレクターに初挑戦。井上の強い希望でこちらも番組初登場・ミュージシャンの小田和正への密着がスタート。「取材される側」から「取材する側」に回った井上ディレクターは、当初は自分の立ち位置がわからず悩む日々。やがて番組スタッフの手も借りず、カメラ片手にたった一人で小田の東北ツアーに密着し始め…。

