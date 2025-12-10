【1～3月クラス限定】受講料48,000円割引キャンペーン！介護職員初任者研修が半額以下に

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、2025年12月10日（水）より「介護職員初任者研修 受講料48,000円割引キャンペーン」を開始します。

2026年1～3月開講の介護職員初任者研修を対象に、期間中にお申し込みいただいた方の受講料を通常88,000円のところ48,000円割引の40,000円でご提供します。介護・福祉の現場で活躍したい方はもちろん、資格を取得して就職・転職を目指す方におすすめです。

さらに同講座受講中、または修了後3ヵ月以内にニチイの介護スタッフとして就職された方は、受講料0円となる受講料キャッシュバック制度をご利用いただけます。（※1）。

※1 受講料キャッシュバック制度の利用にあたっては、「ニチイに3ヵ月以上在籍していること」が条件となります。

キャッシュバック金額は課税対象となります。

【介護職員初任者研修 受講料48,000円割引キャンペーン 概要】

申込期間：2025年12月10日（水）～2026年3月18日（水）

対象講座：介護職員初任者研修

対象クラス：2026年1月1日（木）～3月31日（火）に開講するクラス（1～3月生）

受講料：通常価格88,000円（税込）→ キャンペーン価格40,000円（税込）に割引

キャンペーン詳細・講座概要・資料請求・受講のお申し込みはこちら

（まなびネット 介護職員初任者研修キャンペーンページ）

https://www.e-nichii.net/campaign/syoninsya/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k105(https://www.e-nichii.net/campaign/syoninsya/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k105)

■全国約12万人の方に介護サービスを提供するニチイの介護職員初任者研修、“7つの特長”＜特長１＞介護講座修了生は累計で120万人以上

ニチイは、「ホームヘルパー2級講座（※2）」を1996年に開講して以来、120万人以上の修了生を輩出しています。その実績は、介護事業者ニチイが提供する介護講座への信頼の証です。また、修了生の満足度は93.1%（※3）と、多くの受講生から高い評価をいただいています。

＜特長2＞介護事業者ならではの無料職場見学・実習体験

受講開始から修了までの期間中、ご要望に応じて、無料職場見学・実習体験も可能です。（※4）

介護サービスを提供するニチイの講座だからこそできる体験ですので、ぜひ、ご活用ください。

＜特長3＞現場経験も講義経験も豊富なベテラン講師が指導

自宅学習時の添削指導や、スクーリング（講義・演習）時の指導を行う講師陣の多くは、介護の現場経験も講義経験も豊富なベテランです。介護職員になるために必要な知識や技術を実践的に学べます。

＜特長4＞働きながらでも通いやすい、教室は全国に約300ヵ所

ニチイの教室は、介護事業所に併設している教室や駅の近くなど、自宅や職場から通いやすい教室を選べます。また、短期・平日・土日・夜間などクラス設定も豊富なので、働きながらでも自分に合った無理のない学び方ができます。

＜特長5＞復習セミナーなど無料学習サポートが充実

やむを得ない欠席の振り替えや受講期間の延長など、無料の学習サポートでバックアップ。そのほか、修了後に講座で学んだ介護の技術を復習できる“おさらいレッスン”は、無料で何回でも参加できます。

＜特長6＞介護事業者ならではの強力な就職サポート

訪問介護・通所介護・有料老人ホームなど、全国約1,900ヵ所の介護事業所でトータル介護サービスを展開するニチイならではの、専門スタッフによる「お仕事相談会（※5）」を随時実施しています。

＜特長7＞介護に精通した専門スタッフが資格も仕事も全力サポート

介護業界でのお仕事が未経験で資格がない方、資格を取得するか迷っている方もご安心ください。介護に精通した専門スタッフがニチイでの資格取得やお仕事のことなど、総合的にサポートいたします。

※2 2013年4月より介護職員初任者研修に移行されました。

※3 ニチイの介護職員初任者研修修了生アンケート結果より（2023年度実績）。アンケートで「とても満足」「満足」と回

答した修了生の割合（有効回答数7,483件）

※4 状況により、見学・体験・実習ともに、施設の種類や日時などはご希望に沿えない場合もございます。

※5 就職については、個別相談を実施しておりますが、就職を保証するものではありません。

【株式会社ニチイ学館会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000ヵ所の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k106(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k106)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k107(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k107)