スキルシェア業界初　ココナラスキルマーケット、12月10日よりPayPayでの決済を可能に

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）が運営するココナラスキルマーケットは、PayPay株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員CEO：中山 一郎）が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」での支払いを12月10日より開始します。従来のクレジットカードやキャリア決済などに加え、普段お使いのスマートフォンだけでサービス購入から支払い手続きまでを迅速かつ手軽に完了できる手段が増えます。決済方法の拡充により、購入者の更なる利便性の向上と、売上拡大を目指します。

◼️背景・経緯

ココナラスキルマーケットは、「知識・スキル・経験」を売り買いできるスキルマーケットとして、2012年にサービスを開始しました。現在では会員登録数500万人を超えるプラットフォームとなり、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用されています。

本サービスでは、サービス購入時の決済手段としてクレジットカード決済やキャリア決済、銀行振込やコンビニ払いなど、多様な選択肢を提供しており、特にクレジットカード決済の利用者が多い状況でした。一方で、「カード情報を入力することに抵抗がある」「クレジットカードを持っていないが、サービスを利用したい」という声も寄せられていました。

また、近年はスマートフォン決済サービスの利用が急速に拡大しています。中でも登録ユーザーが7,100万人を突破し、日本の人口の2人に1人以上が利用する(※) など「PayPay」は、今や生活に欠かせない決済手段です。

国内で圧倒的なシェアを持つPayPayの導入により、購入時の心理的な抵抗や物理的な手間を大幅に軽減し、利便性の向上を図ります。

※2025年9月時点

◼️概要

導入開始日 ：2025年12月10日(水)

対象デバイス ：PC、スマートフォン

対象プロダクト：ココナラスキルマーケット、ココナラ募集（単発のみ）

対象サービス ：・通常サービス

・ビデオチャットサービス

対象カテゴリ ：・イラスト・モデリング・漫画

・デザイン

・Webサイト制作・Webデザイン

・動画・アニメーション・撮影

・ビジネス代行・アシスタント

・音楽・ナレーション

・IT・プログラミング・開発

・ライティング・翻訳

・コンサルティング・士業

・AI

・占い

・悩み相談・恋愛相談・話し相手

・学習・就職・資格・コーチング

・住まい・美容・生活・趣味

・ハンドメイド・グッズ

・出張撮影・出張サービス

（※2025年12月10日時点）

その他 ：・電話サービス・定期購入など一部対象外もあり

※今後拡大を検討してまいります

詳細ページ ：https://coconala.com/news/1273

◼️「PayPay」導入によるメリット

・クレジットカード情報の入力不要 スマホ完結で「より安心・簡単」な決済

初めての利用でも、クレジットカード情報を登録する必要はありません。普段お使いの「PayPay」アプリに遷移して承認するだけで、安全かつスピーディーに支払い手続きが完了します。

・「貯めたポイント」を有効活用 気になるサービスを気軽にお試し購入

日々の買い物などで貯まった「PayPayポイント」を、ココナラスキルマーケットでの支払いに1ポイント=1円として充当できます。「現金やクレジットカードを使うのは躊躇するが、ポイントなら試してみたい」というユーザーの背中を後押しし、これまで気になっていたサービスや新しい出品者のサービスを気軽に体験するきっかけを提供します。

◼️今後の展望

今回の「PayPay」導入は、単なる決済手段の追加に留まりません。主にスマートフォンを利用する世代やデジタルネイティブなユーザーを中心として新たな顧客層を取り込み、プラットフォームとしての利便性を飛躍的に向上させます。ココナラスキルマーケットはさらに間口の広いプラットフォームへと進化します。

今後も、より快適で安心・安全な取引環境を整備し、全てが揃うプラットフォームを目指してサービス向上に努めてまいります。

（参考）

・PayPay株式会社及び当社調べ（2025年12月時点。「スキルシェア業界でのPayPay利用サービス」として）

