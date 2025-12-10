『2025ナビタイム　スポット検索ランキング』を発表

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、『2025ナビタイム スポット検索ランキング』（https://www.navitime.co.jp/spotranking/2025/）を発表いたします。本ランキングは、当社が提供する『NAVITIME』をはじめとするナビゲーションサービスにおいて、2025年に目的地として検索されたスポットなどをもとに集計した結果です。

■ランキング一覧

1.『2025目的地検索スポット 総合ランキング』TOP100

2.『都道府県別 観光スポットランキング』TOP5

3.『交通手段別 人気スポットランキング』TOP30（電車、バス、車、トラック、バイク、自転車、徒歩）

4.『アニメスポットランキング』TOP30

5.『時間帯別 人気スポットランキング』TOP10

6.『訪日外国人観光客 目的地検索ランキング』TOP30、エリア別TOP10

1.『2025目的地検索スポット 総合ランキング』TOP100

当社が提供する『NAVITIME』をはじめとする国内向けナビゲーションサービスにおいて、2025年に目的地として検索されたスポットを集計した総合ランキングです。総合ランキングの1位は、昨年に続き2年連続で「東京ビッグサイト」となりました。上位3位までの顔ぶれは変わらず、大規模なイベント会場やテーマパークが上位に並び、都心の大型商業施設が多くランクインしました。

また、7位「大阪・関西万博会場」、27位「グランフロント大阪」が新たにランクインしたほか、79位「道頓堀」など大阪府のスポットの順位が上昇しており、大阪・関西万博開催による影響がうかがえます。

2.『都道府県別 観光スポットランキング』 TOP5

旅行プランニング＆予約サービス『NAVITIME Travel(https://travel.navitime.com/ja/)』にて、地点詳細情報に独自取材によるオリジナルの観光ガイド情報を掲載しているスポットを対象に、都道府県別の人気観光スポットランキングを集計しました。

3.『交通手段別 人気スポットランキング』TOP30（電車、バス、車、トラック、バイク、自転車、徒歩）

電車、バス、車、トラック、バイク、自転車、徒歩と、様々な交通手段別の専用ナビゲーションアプリを提供するナビタイムジャパンならではのランキングです。

4.『アニメスポットランキング』TOP30

今年も、アニメの舞台となったスポットに加え、アニメ関連のコラボイベントが開催されたスポットを独自に調査し、集計しました。

5.『時間帯別 人気スポットランキング』TOP10

朝時間帯は、「東京ビッグサイト」が2連続で1位となり、3位に「大阪・関西万博会場」がランクイン。昼時間帯は、「東京ドーム」が2年連続で1位に。イベント会場やスタジアムがTOP10を占めました。夜時間帯は、「幕張メッセ」が順位を上げ、夜間のイベント施設の検索が増加しています。深夜・早朝時間帯は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が2年連続1位となり、「東京ディズニーランド」も順位を上げました。全時間帯を通じて、遊園地/テーマパークやイベントホール/公会堂、スタジアム/球場が多くランクインし、それぞれの時間帯で、様々な目的やイベントの参加にあわせた移動傾向がうかがえます。

6. 『訪日外国人観光客 目的地検索ランキング』TOP30

訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』で検索された目的地のランキングを集計しました。2025年のランキングでは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が1位となり、2位「奈良公園」、3位「伏見稲荷大社」、4位「大阪城天守閣」と続き、上位を関西（大阪・京都・奈良）の観光スポットが占める結果となりました。

また、21位に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が上昇したほか、圏外からは、勝ちダルマの寺として知られる「勝尾寺」が新たにランクインしました。

全体としては、東京、京都、大阪などのゴールデンルートに含まれるスポットが多くランクインする例年同様の傾向となりました。

6. 『訪日外国人観光客 目的地検索ランキング』エリア別TOP10

訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』で検索されたデータをもとに、エリア別（アメリカ・ヨーロッパ・オセアニア・東アジア・その他アジア圏）の目的地検索ランキングを集計しました。エリア別の分析は、今年はじめて行うものです。定番の観光地が人気を集める一方で、エリアごとに検索傾向に違いが見られる結果となりました。

全てのランキングの一覧はこちら：https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202512/10_5956.html

■『2025ナビタイム スポット検索ランキング』について

集計対象：『NAVITIME』（アプリ・サイト）『NAVITIMEドライブサポーター』『カーナビタイム』『自転車NAVITIME』『ツーリングサポーター』『バスNAVITIME』『トラックカーナビ』『NAVITIME Travel』『Japan Travel by NAVITIME』のほか、ナビタイムジャパンの提供する国内向けの全サービスでの検索データ

集計期間：2024年12月1日（日）から2025年11月30日（日）

凡例：「-」昨年のランキングで集計圏外



※ランキング内のスポット名称はサービス内で使用されている名称であり、正式な名称とは異なる場合があります。

※アニメスポットは、ナビタイムジャパン独自の調査によるもので、すべての作品/登場シーンを網羅しているわけではありません。

※『交通手段別 人気スポットランキング』TOP30「徒歩」に関して、データの集計方法に変更があったため、昨年のランキングと一部異なる場合があります。

