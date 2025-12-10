小説家・脚本家・ゲームシナリオライター 牧野圭祐さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、アート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやデザイナー、アーティストの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP CULTURE PROJECT」において、小説家・脚本家・ゲームシナリオライターとして活躍する牧野圭祐さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP CULTURE PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開しているアート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやアーティストの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP CULTURE PROJECT（ベースアップカルチャープロジェクト）」において、小説家・脚本家・ゲームシナリオライターとして活躍する牧野圭祐さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。牧野圭祐さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は創作活動へのサポートなど、幅広く活動 を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

1980年生まれ。愛知県岡崎市出身。小説、映像、ゲームシナリオなど多岐にわたる分野で執筆。

小説『月とライカと吸血姫』は自身がシリーズ構成、脚本を務めたアニメ版も制作され、2022年に『第53回 星雲賞（日本長編小説部門）』を受賞。小説『毒恋』は2024年にTBS系列で連続ドラマが放送。シナリオチームに参加したゲーム『メタファー:リファンタジオ』は海外のゲームの祭典『The Game Awards 2024』で3部門受賞するなど、高く評価されている。

HP：https://makino.mystrikingly.com/

X：https://x.com/mkn_kei

Instagram：https://www.instagram.com/makinokk/

＜コメント＞

この度、ベースフード様とサプライヤー契約を締結させていただき、たいへん光栄に思っております。物書きの仕事はとかく不健康だと思われがちで、頭が働けば問題なさそうですが、実際は体が資本なので、適度な運動や、日々の食事は疎かにできません。どんなに忙しくても、私は三食きちんと摂るように心がけています。

しかし、執筆中はデスクから離れたくないことも頻繁にありますし、できるだけ短時間で食事を済ませたいこともしばしば。そんなときに助けてくれるのがBASE FOODです。作業をしながら手軽に食べることができ、栄養バランスが考えられているため罪悪感もなく、健康を維持しながら作業に集中できます。BASE FOODは私の創作活動を支えてくれる心強いパートナーです。これからもBASE FOODとともに物語を紡いでまいります。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP CULTURE PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、アート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやデザイナー、アーティストの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜アートなど創作活動に取り組むアーティスト・団体に向けた「BASE UP CULTURE サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

アート・芸能・ファッションなど、クリエイティブな活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、アーティストやデザイナー個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

・サプライヤー契約：https://pro.form-mailer.jp/lp/28e1ffe1320682

・サプライヤープログラム：https://pro.form-mailer.jp/lp/30736b3a320650

▶︎「BASE UP CULTURE サプライヤー契約」および「BASE UP CULTURE サプライヤープログラム」問い合わせ先：info＠baseupculture-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。