将棋ライターの「松本博文」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、将棋ライターの松本博文氏が書き手ユーザーとして新たに配信を開始しました。

松本博文氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、松本博文氏のコメント。

将棋は、まるで神様が作ったかのような、きわめて優れた面白いゲームです。四百年以上前にルールが確立して以来、羽生善治九段、藤井聡太六冠などのスタープレイヤーが活躍する現代に至るまで、盤上、盤外で数え切れないほどのドラマが生まれてきました。そうした温故知新のエピソードから、最前線のニュースまで、幅広く、そしてできるだけわかりやすく、皆さまにお伝えできればと思っております。

松本博文「将棋レター」：https://mtmt.theletter.jp/(https://mtmt.theletter.jp/)

最新のニュースから過去の歴史、折々の歳時記など、将棋に関する幅広い記事を配信するニュースレター。

＜松本博文氏プロフィール ＞

将棋ライター。東大将棋部在籍時から将棋書籍の編集に携わり、卒業後は名人戦棋譜速報の立ち上げに尽力。「青葉」の名で中継記者としても活動し、日本将棋連盟や日本女子プロ将棋協会（LPSA）などのネット中継を担当。Yahoo!ニュースエキスパートとしての活動、AERA連載「ニュースな将棋」のほか、『ルポ 電王戦』（NHK出版新書）、『ドキュメント コンピュータ将棋』（角川新書）、『天才 藤井聡太』（文藝春秋）など著書多数。『棋承転結 24の物語 棋士たちのいま』（朝日新聞出版）で第36回将棋ペンクラブ大賞文芸部門優秀賞を受賞。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform