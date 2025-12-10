年末年始はホロライブと！全編無料の「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026 」が今年も開催！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」において、年末特別番組「年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～」及び全編無料の「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」を2025年12月31日（水）に配信いたします。

さらにホロライブに関連した年末年始企画を実施することをお知らせいたします。

2025年も特大ボリュームのバラエティ番組「年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～」と全編無料の「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」の配信が決定！

今年も年越しはホロライブと盛り上がろう！

【スケジュール】

全編無料！『hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026』

ホロライブ所属タレント60名が参加するカウントダウンライブ！

今年はすべてホロライブのオリジナル楽曲でお届け！

年明けにはスペシャルステージも…？続報をお待ちください！

【配信日時】

2025年12月31日（水）23:00頃より

※本番組は事前収録したものになります

【ハッシュタグ】

#holocountdown2025

【配信場所】

https://www.youtube.com/@hololive

【参加タレント】

ときのそら / ロボ子さん / さくらみこ / AZKi / アキ・ローゼンタール / 赤井はあと / 白上フブキ /

夏色まつり / 百鬼あやめ / 癒月ちょこ / 大空スバル / 大神ミオ / 猫又おかゆ / 戌神ころね /

兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン / 角巻わため / 常闇トワ / 雪花ラミィ /

桃鈴ねね / 獅白ぼたん / 尾丸ポルカ / ラプラス・ダークネス / 鷹嶺ルイ / 博衣こより / 風真いろは / アユンダ・リス / ムーナ・ホシノヴァ / アイラニ・イオフィフティーン / クレイジー・オリー /

アーニャ・メルフィッサ / パヴォリア・レイネ / ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖 / IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ / シオリ・ノヴェラ /

古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード /モココ・アビスガード /

エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン /

ラオーラ・パンテーラ / 音乃瀬奏 / 一条莉々華 / 儒烏風亭らでん / 轟はじめ / 響咲リオナ /

虎金妃笑虎 / 水宮枢 / 輪堂千速 / 綺々羅々ヴィヴィ

年末特別番組『年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～』

今年もあの超特大バラエティ特番がやってくる！

笑いあり！涙あり！これを見ないと年越せない！

今年もカウントダウンライブ後にゆくホロ延長戦があるのでお楽しみに！

【配信日時】

2025年12月31日 17:30～23:00

2026年1月1日 0:30～3:00

※配信時間に関しては予告なく変更になることがございます

【配信ハッシュタグ】

#ゆくホロくるホロ2025

【番組企画 / 出演者情報】

▼ホロライブ"笑"ダウン25

AZKi＆風真いろは、角巻わため＆音乃瀬奏、フワワ・アビスガード＆モココ・アビスガード、

虎金妃笑虎＆綺々羅々ヴィヴィ

▼トークバラエティ「ホロのよもやま！」

夏色まつり、博衣こより、アイラニ・イオフィフティーン、小鳥遊キアラ、古石ビジュー、輪堂千速

▼クイズでPON!!

ロボ子さん、白銀ノエル、雪花ラミィ、桃鈴ねね、ラプラス・ダークネス、轟はじめ、水宮枢

▼感謝の招待状

ときのそら、大空スバル、猫又おかゆ、鷹嶺ルイ、音乃瀬奏、儒烏風亭らでん

▼ホロウマ紅白飯合戦

大神ミオ、兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン、輪堂千速

▼もう1本グランプリ

アキ・ローゼンタール、森カリオペ、一条莉々華、儒烏風亭らでん、響咲リオナ、虎金妃笑虎

『Ring Ring！ReGLOSS Xmas！supported by Coca-Cola』

ホロライブプロダクション傘下のグループ『ReGLOSS』がGLOSSERとつくるクリスマスファンミーティングを開催！

2025年にあった「ReGLOSSに聞いてほしいエピソード」を募集！

ReGLOSSが直接話を聞いちゃうかも！？

とっておきのエピソードでメンバーを唸らせることができれば、現地のGLOSSERにはプレゼントも…！？

【イベント名】

『Ring Ring！ReGLOSS Xmas！supported by Coca-Cola』

【開催概要】

日程 ：2025年12月24日（水）

現地会場：池袋HUMAXシネマズ

開催時間：第1部 開場13:00 / 開演14:00

第2部 開場16:30 / 開演17:30

※ReGLOSS公式YouTubeChではオンライン配信を実施予定です

年始は『hololive DEV_IS 正月衣装 お披露目リレー』開催！

hololive DEV_IS所属の総勢9名の正月衣装お披露目リレー配信を実施いたします。

華やかな衣装に身を包んだメンバーを各YouTubeチャンネルにて、ぜひお楽しみください。

リレー配信後にはコラボ配信も...！？

続報をお楽しみに！

【配信日時】

2026年1月2日（金）13:00 ～ 19:00

詳細なタイムスケジュールは後日公開！

【ハッシュタグ】

#DEV_IS正月リレー

【配信場所】

・音乃瀬奏(https://www.youtube.com/@OtonoseKanade)

・一条莉々華(https://www.youtube.com/@IchijouRirika)

・儒烏風亭らでん(https://www.youtube.com/@JuufuuteiRaden)

・轟はじめ(https://www.youtube.com/@TodorokiHajime)

・響咲リオナ(https://www.youtube.com/@IsakiRiona)

・虎金妃笑虎(https://www.youtube.com/@KoganeiNiko)

・水宮枢(https://www.youtube.com/@MizumiyaSu)

・輪堂千速(https://www.youtube.com/@RindoChihaya)

・綺々羅々ヴィヴィ(https://www.youtube.com/@KikiraraVivi)

『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』開催決定！

「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン）が出演する現地ライブが、2026年1月17日,18日にKアリーナ横浜にて開催決定！

12月14日（日）12時より現地チケットの一般販売が開始します。

チケット情報などライブの最新情報は、下記特設サイトをご確認ください！

特設サイト：https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com

公式ハッシュタグ：#きゅるるん大作戦

「hololive production OFFICIAL POP UP SHOP」東京駅一番街にて開催決定！

2026年1月9日（金）から1月22日 (木)までの期間、『東京駅一番街 いちばんプラザ』にてオフィシャル ポップアップショップを開催します！

ホロライブ0期生、ホロライブインドネシア1期生、ホロライブEnglish「Myth」のタレントたちが、「感謝」の花束を抱えた特別な描き下ろしイラストで登場！

特別イラストを使用した商品の販売や、東京駅一番街を彩る特別装飾を実施します。

期間限定の華やかな空間をぜひお楽しみください。

※「hololive production official shop in Tokyo Station」とは異なる催事です。

▼イベントの詳細はこちら

https://hololive.hololivepro.com/events/popup-2601/

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER