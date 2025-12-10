【季節限定】甘みたっぷり！福島県国見町のあんぽ柿をお届け！

株式会社FoundingBase

福島県国見町の「クニミノマド」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）では、国見町で育まれた「あんぽ柿」の販売を1月6日（火）まで受け付けております。

あんぽ柿について

詳細はこちら :https://foundingbase.shop/items/690e95c427d5b2bd2ecf9f1d

福島県国見町は、盆地特有の昼夜の寒暖差で、より甘みを蓄えた柿が育ちます。



一つ一つ丹念に皮を剥き、独自の技術でじっくりと乾燥させることで、

鮮やかなオレンジ色のあんぽ柿ができます。

原料として使われている柿は

主に「平核無柿（ひらたねなしかき）」と「鉢屋柿（はちやかき）」

の2種類の渋柿です。

あんぽ柿はゼリー状でとろっとした食感が特徴で、柿本来の自然の甘味が凝縮されて、まるで和菓子を食べているような感覚になります。

お茶漬けやお酒のおつまみ、ヨーグルトのトッピングなど様々な食べ方ができます。

販売情報

■内容量

1.あんぽ柿2パック入りセット：2,000円

2.あんぽ柿2パック入りセット｜贈答品用：3,000円

3.あんぽ柿食べ比べセット（平核無柿と鉢屋柿の2品種）：4,000円

4.あんぽ柿食べ比べセット（平核無柿と鉢屋柿の2品種）｜贈答品用：5,000円

どのセットにもあんぽ柿のポストカードを1枚同封いたします。

※全て送料無料です。

※1,2：あんぽ柿2パック入りセットの品種はお選びいただけません。

※3,4：各品種は別送でお送りします（合計2回お届け）

※贈答品には、専用の箱と熨斗をお付けしてお送りいたします。大切な方へのプレゼントにぴったりです。

※時期によって入数が変更になる場合がございます。



■配送方法

通常配送



■発送可能地域

全国各地（沖縄県、離島除く）



■発送時期

2025年12月中旬 ～ 2026年1月下旬 発送予定

■受付締切

1月6日（火）まで23:59まで

■購入ページ

下記のリンクからご購入いただけます。

https://foundingbase.shop/items/690e95c427d5b2bd2ecf9f1d

あんぽ柿の産地・福島県国見町

国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8,000人（2025年10月現在）の小さな町です。

福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕（ようさん）住宅として使われていた古民家が残る、歴史を感じることができる場所です。

国見町には観光農園がないため、収穫した果物のほとんどがJAや道の駅で販売されています。

直接販売する贈答用の果物はごくわずかであり、消費者の方と直接関わることは少なく、販路が限られております。

FoundingBaseは、国見町や農家さんと長期的かつ継続的に関われる仕組みとして桃やりんごの木1本を複数人でシェアする「クニミノマドオーナー制度」を2022年4月から運営。参加申し込みを行いオーナーになることで、果物を受け取るだけではなく、生育過程を知ったり、農業見学や収穫体験などに参加することができます。

クニミノマドオーナー制度の詳細：https://kuniminomado-owner.com/

本リリースに関するお問い合わせ

国見町・オーナー制度運営事務局（クニミノマド）

〒969-1771

福島県伊達郡国見町山崎舘東14番地8

Co-learning Space アカリ内

HP ：https://kuniminomado-owner.com/

note ：https://note.com/kuniminomado_jp

メール ：kuniminomado@gmail.com

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般