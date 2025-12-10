ガリレイグループ本社ビルにて近畿経済産業局主催 関西・共創の森3rd DAY-2開催

ガリレイ株式会社

2025年12月1日、ガリレイグループ本社ビルMILAB(大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18)にて、近畿経済産業局主催「関西・共創の森 ３rd DAY-2」が開催されました。当社での開催は3年連続3回目となります。本イベントは「成る」×未来をテーマに、７社のプレゼンテーションに加え、MILABの施設見学及び紹介、名刺交換会が実施され約90名の参加者が交流を深めました。

「関西・共創の森」は、近畿経済産業局が関西に所在する国の支援機関に呼びかけ、社会課題解決に向けたイノベーション創出を支援する組織として創設されました。「DAYS」では、社会課題の解決を目指す企業や大学・研究機関等の技術シーズ・ニーズの発表や交流を通して、新たな出会いとそれぞれの取組の発展のきっかけとなる「出会いの場」の創出を目指されています。

当日は、当社の各種厨房機器が並ぶキッチンスペースや、グループ会社のタカハシガリレイのトンネルフリーザーが並ぶ食品工場研究室など、MILABの施設見学が行われました。また、当社のオープンイノベーションへの取り組みについても紹介し、参加者の関心を集めました。

企業ピッチでは、7社が登壇し、多様な業種からの先進的な取り組みを発表。さらなる連携の可能性を広げる有意義な場となりました。今後も当社は社会課題の解決に向けて積極的に共創を図り、オープンイノベーションを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

◆MILAB見学の様子

MILAB食品研究室の分析機器を説明している様子エントランスにて業務用冷蔵庫と冷媒ガス漏れ10年保証について説明している様子

◆MILAB(ミラボ)とは

ガリレイグループの持つ技術・サービスが集約された食といのちのオープンイノベーション拠点です。

最新の厨房機器やトンネルフリーザーなどの多様な実機を用いた食材試験や、科学的な検査・評価を実施しています。ガリレイグループと共に、異業種企業や大学、研究機関、起業家などが集まり、世の中にない技術やアイデアを生み出していきます。

住所：〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18 ガリレイグループ本社ビル 1/2/8F

MILAB ホームページ https://www.galilei.co.jp/solution/milab/



【関西・共創の森 ３rd DAY-2概要】

日時：2025年12月1日（月）14時～17時

場所：ガリレイグループ本社ビルMILAB（大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18）

参加人数：約90名

主催：関西・共創の森(近畿経済産業局)

協力：フクシマガリレイ株式会社、関西イノベーションイニシアティブ(KSII)

詳細チラシ：https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kyousou/3rdDAY-2.pdf

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/