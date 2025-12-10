「HearstLab（ハーストラボ）」、日本での第二号投資先として株式会社MamaWellに出資-女性起業家支援を加速

株式会社ハースト婦人画報社

女性起業家への投資を行う「HearstLab（ハーストラボ）」（本社：米国 ニューヨーク州）は、妊婦が安心して働き続けられる環境づくりを目的に事業を行う株式会社MamaWell（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：関まりか、以下MamaWell）に出資しました。「HearstLab」は、株式会社ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ、以下ハースト婦人画報社）とその親会社である米国ハーストが共同で展開する活動で、今回が日本国内で2号目の出資となります。

MamaWellは、「女性の生涯における健康をエビデンスに基づいてサポートする」をミッションに掲げ、妊娠中の女性に特化したデジタルヘルスケアプラットフォームとして、妊娠・育児期の女性を対象に、パーソナル助産師による包括的な健康管理サービスを提案しています。妊娠という女性の生涯で重要な期間に対して、医学的サポートだけでなく心理的なサポートも提供することで、妊娠しても安心して働き暮らせる社会を実現することを目指しています。

【MamaWellのサービスについて】

株式会社MamaWell 代表取締役 関まりか氏は、「MamaWellは、パーソナル助産師とデジタルヘルスデータを掛け合わせた妊婦の伴走型健康管理支援サービスを企業・健康保険組合・自治体向けに提供しています。現在、企業・健保では日本全国140社以上に導入、自治体では品川区、渋谷区で導入いただくサービスへと拡大しています。必要とする方に届けるために、今後も成長し続けてまいります」とコメントしています。



HearstLab International Japan Country Manager 土川 純代は、「MamaWellは、母親が自分らしく働きながら新しい命を迎え育むという、かけがえのない挑戦を支えるための不可欠なサービスだと確信しています。創業者CEO関まりかさんの静かな強さと揺るぎない信念、そしてチームの誠実な歩みがプロダクトに息づき、より多くの家族と女性の未来を力強く拓いていくと信じています。HearstLabとして心からエールを送ります」と期待を寄せています。



HearstLabは2016年の設立以来、世界中で80社以上の女性が主導するスタートアップ企業に投資を行い、現在これらの企業の総評価額は265億ドルを超えています。女性起業家たちに持続可能で拡張性の高い事業構築のサポートを行うことで、ベンチャー企業の資金調達における男女間格差を埋めることを使命としています。2019年からは、米国外にも活動を拡大し、オランダ、イギリス、スペイン、サウジアラビアでも女性起業家支援を行っています。



MamaWellは、妊婦が安心して働き続けられる環境づくりを支援。ヘルスデータの活用とパーソナル助産師による伴走型健康管理サポートで、妊婦の健康管理と就労継続の両立を実現します。

■HearstLab（ハーストラボ）について

HearstLabは女性が主導する、フィンテック、データ分析、ヘルスケア、物流事業、エンタープライズ・テクノロジー、メディアなどの分野で革新的なアーリーステージのスタートアップ企業に資金投資とサービスを提供しています。女性創業者たちへ、持続可能で拡張性の高いビジネスを構築する手助けをすることで、VC資金調達における男女間格差を埋めることを使命としています。360以上のビジネスを展開するハーストの知見を活用し、HearstLabは、プライバシーとセキュリティ、ソフトウェア開発、法務サービス、財務分析、マーケティングとデザインのサポートなどを投資先の女性起業家に行います。HearstLabの詳細については、HearstLab.comおよびLinkedInをご覧ください。



■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。



