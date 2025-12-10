厳選素材を贅沢に使用した「セブンプレミアム とろ生食感 ショコラ」と「セブンプレミアム 生チョコレート抹茶」を12月16日（火）から順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム とろ生食感 ショコラ」と「セブンプレミアム 生チョコレート抹茶」を、全国のセブン‐イレブンに12月16日（火）より順次発売します。

厳選された高品質な素材にこだわり、「セブンプレミアム とろ生食感 ショコラ」は芳醇な香りが特長のパプアニューギニア産カカオを、「セブンプレミアム 生チョコレート抹茶」は豊かな風味が特長の一番摘み宇治抹茶を使用しています。

また、本商品の売上の一部は、認定NPO法人ACEを通じてカカオ生産地へお届けいたします。お客様が本商品をご購入いただくことで、カカオ生産者の教育水準向上や、持続可能なカカオ生産の実現につながります。

「商品を買うことが未来へつながる」カカオ生産地の課題解決にも貢献する持続可能なチョコレート

「カカオ生産地の課題解決にも貢献する持続可能なチョコレートを提供したい」という想いから、本商品の売上金の一部は、認定NPO法人ACE(※1)を通じてカカオ原産国ガーナにお届けします。ガーナの「教育水準向上」や「カカオの生産量増加」に貢献する取り組みです。

※1 「世界の力を解き放つ － 子どもたちに自由の力を。すべての人に変革の力を －」を掲げ、子どもたちの権利が守られた世界をめざして活動する団体。

チョコレートを通じたカカオ産地支援について：

https://www.sej.co.jp/products/support_choco.html

厳選された高品質な素材を使用した「ご褒美チョコレート」を2種展開！

■セブンプレミアム とろ生食感 ショコラ

価格：398円（税込429.84円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

パプアニューギニア産カカオの芳醇な香りとコクが特長。口の中でとろけるような、なめらかで贅沢な食感を堪能できる本格的なチョコレート。

■セブンプレミアム 生チョコレート抹茶

価格：398円（税込429.84円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

一番摘み宇治抹茶を贅沢に使用。抹茶本来の豊かな香りと深い旨味、生チョコレートならではの柔らかさと、とろける口どけが同時に味わえる一品。

担当者コメント

厳選された高品質な素材を使用した2種のチョコレートを同時展開します。口の中でとろけるショコラの香りと、奥深い抹茶の旨味、どちらも専門店レベルの逸品です。味だけでなく、口どけと香りの違いも、ぜひお試しください。

さらに、本商品のご購入は、カカオ生産地支援にもつながります。ぜひ両方の味わいをご堪能いただき、持続可能なカカオ生産を支える一歩にご協力をお願いいたします。

