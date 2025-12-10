「2026年 大塚家具 新春初売」 上質な睡眠を叶える、プレミアム福袋が登場！

株式会社ヤマダデンキ

株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部（以下インテリア家具事業部）は、新春にふさわしい豪華でお得な「プレミアム福袋」を、2025年12月29日（月）から2026年1月12日（月・祝）の期間限定で、IDC OTSUKA 全店で販売いたします。

さらに初売企画として、家具・家電のまとめ割キャンペーンや新春特価販売を実施いたします。“上質な暮らし”をテーマに、理想の睡眠に導く選りすぐりのベッドアイテムをはじめ、年始めに新調したいタオルセットや玄関アイテムセットなどをラインナップ。2026年は、上質なインテリアと寝具で、日々の暮らしをより豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。

【プレミアム福袋 概要】

期間 ：2025年12月29日（月）～2026年1月12日（月・祝）

対象店舗 ：IDC OTSUKA全店舗

特設ページ：「2026年 大塚家具 新春初売」

https://www.idc-otsuka.jp/fair/shinshun2026/

（※公開日は2025年12月29日（月））

※店舗の営業日は、施設の年末年始営業スケジュールにより異なります。

【初売企画】

■家具・家電まとめ割

家具・家電をまとめてご購入いただくと、最大10万円割引になるお得なキャンペーンです。

■新春特価品の限定販売

【プレミアム福袋 一部抜粋】

※価格は全て税込みです。

福袋１. 至福の睡眠環境をつくる「上質な眠りへ プレミアムマットレス福袋」

100年以上にわたり最高の眠りを追求してきた米国・キングスダウン社と大塚家具が共同開発したプレミアムマットレス「レガリア」と高級寝具のセットです。素材、内部構造、外観の美しさ、耐久性などすべてを徹底的にこだわり、優れたフィット感と柔軟な弾力性を実現したレガリアのマットレスは、眠りの質に大きな革新をもたらします。このレガリアのマットレス＆ボトムと高級寝具をセットにした福袋2種を各店舗1セット限定で販売いたします。

※サイズにより価格は異なります。

（1）「ザ・グランレガリア」セット （マットレス・ボトム・ベッドパッド・羽毛布団）

※サイズ不問。各店舗1セット限定

■価格：シングル 1,100,000円（約240万円相当）～ イースタンキング 1,980,000円（約430万円相当）

プレミアムマットレスブランド「レガリア」の最高峰マットレス。最新技術を駆使した4種類の特徴の異なるコイルと、熟練職人による伝統のハンドタフティングにより、耐久性を高めながらも、包み込まれるような極上のフィット感を実現します。

「ザ・グランレガリア」マットレス＆ボトムベッドパッド「ブリエ」羽毛布団「セレブレイト」

（2）「ザ・レガリア」セット （マットレス・ボトム・ベッドパッド・羽毛布団）

※サイズ不問。各店舗1セット限定

■価格：シングル 792,000円（約163万円相当）～ イースタンキング 1,540,000円（約313万円相当）

最新技術を用いて、身体に優しいフィット感と理想的な寝心地、長くご愛用いただける耐久性を実現。「ザ・グランレガリア」同様、内部構造のみならず外観にもこだわり、ラグジュアリーなブラックの外見は華やかな雰囲気を醸し出しています。

※ベッドパッド、羽毛布団は「ザ・グランレガリア」と同アイテムです。

「ザ・レガリア」マットレス＆ボトムベッドパッド「ブリエ」羽毛布団「セレブレイト」

福袋２. 「心満たす眠りへ プレミアム寝具福袋」（枕・ベッドパッド・羽毛布団）

※サイズ不問。各店舗5セット限定

■枕ロータイプの場合

価格：シングル 264,000円（約45万円相当）～ クイーンロング 418,000円（約69万円相当）

快適な睡眠環境づくりにおすすめのベッド用寝具を3点厳選しました。中綿に希少なキャメル綿を使用し、暑いときは涼しく、寒いときは暖かく、快適な眠りを実現する温度調整に優れたベッドパッド「ブリエ」。ダウンのふくらみと保温性を最大限に活かす独自のキルティングと側生地を採用した羽毛布団「セレブレイト」。さらに、ふんわりと頭部を受け止め、徐々に沈み込みながら、この上ない寝心地を実現する枕「グランピロー」をセットにしました。

ベッドパッド「ブリエ」羽毛布団「セレブレイト」枕「グランピロー」

福袋３. 新しいタオルで新年の幕開けを心地よく「新年を彩る上質タオル福袋」

※カラー不問。各店舗5セット限定

■価格：15,400円（約20,000円相当）

「1秒タオル」で知られる、150年の歴史を持つタオル専門ブランド「Hotman（ホットマン）」とともに、品質にこだわって開発した、大塚家具オリジナルタオル「アルテナ」のバスタオルとフェイスタオルをセットにした福袋です。肌ざわり、吸水力、質感、耐久性にこだわって開発した大塚家具オリジナルタオルは、肌に触れた時のやわらかな肌ざわり、触れた瞬間からすっと水分を取り込む吸水力、ホテル仕様のようなしっかりとした質感が特長で、お風呂上りの敏感なお肌や髪、赤ちゃんにもやさしくお使いいただけます。

福袋４. 福を呼び込むお迎え支度に「迎福の玄関アイテム福袋」

※カラー不問。各店舗3セット限定

■価格：55,000円（約84,000円相当）

新しい一年の始まりに、住まいの入口である玄関を整え、福を迎える準備をしませんか。100年以上の歴史を受け継ぐ日本唯一の曲木家具専門工房「秋田木工」による、コートスタンド「ツリーハンガー」と、剣持勇氏デザインの名作スツール 「No.202」 を組み合わせた福袋です。曲木ならではの流れるような曲線美と、実用性を兼ね備えたデザインは、置くだけで玄関に整った印象をもたらします。軽量でありながら丈夫で、長く寄り添う家具として評価され続けています。

ツリーハンガーはブラック・ホワイト・ナチュラル色の3種、スツール「No.202」の張地・木部は24,000円相当の同価格帯からお選びいただけます。数量限定のため、ぜひこの機会にお求めください。