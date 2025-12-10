【無料オンラインセミナー】「育成就労」と「パート合格」、国が舵を切った外国人の長期育成と介護施設経営の一手とは？

ヒューマンホールディングス株式会社

介護事業等を展開するヒューマンライフケア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬戸口信也、以下「当社」）は、外国人介護人材に関する無料オンラインセミナー「「育成就労」と「パート合格」、国が舵を切った外国人の長期育成と介護施設経営の一手とは？」を、12月17日（水）に開催いたします。

【本件のポイント】

- 介護福祉士国家試験において新たに導入された「パート合格」制度と、技能実習制度に代わり新たに施行予定の「育成就労」制度について解説する無料オンラインセミナーを2025年12月17日（水）15:00～16：00に開催- 制度についての解説のほか、その導入によって国がめざす海外人材の在り方と、介護事業者が取るべき対応について解説- セミナー終了後は質疑応答のほか、希望者には個別相談も実施

【本件の概要／社会的課題の解決に向けて】

外国人介護人材を取り巻く環境は、2026年から2027年にかけて大きな転換点を迎えます。一つは、介護福祉士国家試験の第38回試験（2026年1月実施）より新たに導入される「パート合格」制度、もう一つは2027年4月より施行が予定されている「育成就労」制度です。

いずれの制度も、有効求人倍率が全産業と比較して約4倍近く※1 という状態が続く介護業界の深刻な人手不足の解消を目的としていますが、これまでの「短期的な穴埋め」から「長期的な人材育成・定着」へ、国の方針が舵を切ったことが伺えます。

本セミナーでは、これらの制度変更が介護事業所の経営に与えるインパクトと、経営者がいま対応するべき具体的な一手について、特定技能登録支援機関※2 としてこれまで811名※3 の海外人材受入れをサポートし、自社でも100名以上の海外人材を活用している当社ならではの知見とノウハウをもとに、詳しく解説します。

当社は1999年の介護事業開始以来、在宅介護事業や施設介護事業を全国で展開するとともに、2019年からは技能実習生の受入れ、2020年9月からは特定技能登録支援事業を開始し、介護事業所を運営する他の法人・施設200施設以上に対し、のべ800人の外国人介護人材の採用から教育・就業サポートなどを行っています。また同時に、当社運営の介護事業所でも外国人介護人材の受入れを積極的に進め、2025年11月現在128名が就業し、「介護業界の将来を担える人材」への育成に注力しています。

当社は外国人介護人材の受入れを活性化することにより、介護業界全体の課題である人材不足の解消をめざします。

※1：出典 厚生労働省「第3回福祉人材確保専門委員会 資料」より

（介護関係職種の有効求人倍率：3.87倍／職種計（全職種）：1.05倍 2025年6月時点）

※2：登録番号 20登-004950

※3：2025年12月現在／入国前含む

無料オンラインセミナー 開催概要

「「育成就労」と「パート合格」、国が舵を切った外国人の長期育成と介護施設経営の一手とは？」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1968_1_e1f568d6af0a78d4e0f607810d05ac94.jpg?v=202512100426 ]

■「ヒューマンライフケア」とは

全国176事業所（2025年12月1日現在）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業におけるワンストップソリューションを実現しています。デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、ホスピスホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護などの介護事業と介護教育事業、特定技能登録支援事業を、教育部門である「ヒューマンアカデミー」、人材サービス部門である「ヒューマンリソシア」などヒューマングループ各社と強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスを目指し、一人ひとりのご利用者様に応じたサービスのご提供と、家族の皆様が笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。

住み慣れた自宅で安心して暮らせる環境を整えることにより、世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）の目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に、また外国人介護人材に向けた介護教育と就業機会の創出により、目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献します。

●ヒューマンライフケア ウェブサイト：https://human-lifecare.jp

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンライフケア株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1968_2_15b786a839af1225d8b2d5129a1278d2.jpg?v=202512100426 ]