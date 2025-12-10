【外務省プロジェクト】ASEAN事務局幹部がHAL東京に来校 日本の教育を視察

学校法人 日本教育財団

外務省のプロジェクトに基づき、インドネシア・ジャカルタに本部を置くASEAN事務局の幹部スタッフが、HAL東京に視察に訪れました。「ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援※」プログラムの一環として実施されたもので、ASEAN事務局の機能強化、および日本の先進的な教育界と産業界の連携について学ぶことなどを目的としています。

留学生も含め学生のキャリアを力強く支援するHALは、独自の就職支援システムと確かな実績により、高い就職決定率を誇っています。HALでは、37の国・地域から767名の留学生※が学んでおり、産学連携や各業界の第一線で活躍するスペシャリストを講師に迎える「スペシャルゼミ」など実践的な教育を行っています。今回の視察は、これらが、「学生のプロフェッショナルとしての成長を力強く後押しするものであり、専門教育の理想的な形を体現している」と高く評価いただいたことにより実現しました。本学の他、経済産業省や京都工芸繊維大学などにも訪問されています。

視察当日は、本学キャンパス（総合校舎コクーンタワー）にて、ゲームスタジオ、モーションキャプチャースタジオ、レコーディングスタジオなどの施設を見学。「学校が関連産業と強固に連携し、業界のニーズに基づいた技能や人材を育成している現状は、非常に興味深い」と、日本のイノベーション創出への貢献に対するコメントもいただきました。

本学では、引き続き、企業や自治体、さらにはアジア諸国の教育機関などと協働しながら、社会の課題を解決できる実践的な専門人材の育成に邁進してまいります。

※ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援（AHEAD50）

日本ASEAN友好協力50周年を契機に開始した招へい事業。ASEAN事務局等の有望な職員に対し、日本の政策・制度・立場等につき学ぶ機会を提供し、人材育成を通じてASEAN事務局の強化を図るとともに、日本との円滑な協力を促進することを目的としています。

※2025年1月現在 HAL（東京・大阪・名古屋）3校の実績

専門学校 HAL東京

新宿（西口）駅前・徒歩2分。HAL東京は、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100％を実現しています。3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。

