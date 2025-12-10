「ダイシャリン」の一部店舗でAcalie社の次世代型電動モビリティ3ブランドの取り扱いを開始！

シナネンホールディングス株式会社

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を提供するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）の子会社で、自転車の製造・卸売及び自転車専門店「ダイシャリン」を展開するシナネンサイクル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅原 健）はこのほど、関東で展開する「ダイシャリン」の一部店舗において、次世代型製品を展開する株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛）の電動モビリティ3ブランド「EVEREST XING（エベレストエキシング）」、「COSWHEEL（コスウェル）」、「ROBOOTER（ロボーター）」の取り扱い・販売開始したことをお知らせいたします。

■概要

Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っております。シナネンサイクルが展開する「ダイシャリン」では、全ての店舗に自転車安全整備士あるいは自転車技士が在籍しており、安全・安心にAcalieの製品を販売できることから、このたび「ダイシャリン」店舗での取り扱いが実現いたしました。

2025年11月より、「ダイシャリンBRANCH仙台店」と「ダイシャリン 下北沢店」の2店舗にて取り扱いを開始し、今後、順次、取り扱い製品、取り扱い店舗を拡充していく予定です。

■「ダイシャリン」での取扱製品１.「EVEREST XING CITY」

「EVEREST XING CITY」は、「誰でも乗れる便利な乗り物」をコンセプトに、ユーザー様からの声を反映し開発した、まったく新しい電動モビリティです。

自転車型フレームと500Wハイパワーモーターを搭載した特定原付電動サイクルEVEREST XING CITYは、近距離移動に新たな風を吹かせます。誰もが乗りやすく丈夫に設計されたフレーム、アクセルを押すワンアクションでグングン前に進みます。圧倒的な登坂能力と大容量バッテリー搭載で60km走るモビリティは、近未来のスタンダードな移動手段として今後普及すること間違いなしです。

■「ダイシャリン」での取扱製品２.「COSWHEEL MIRAI COMFORT」

「COSWHEEL MIRAI」の世界観はそのままに、COSWHEEL MIRAI COMFORTは型式認定取得の国内基準に準拠した電動アシスト自転車です。油圧ブレーキや前後サスペンションを搭載、本当に自転車なの？と思うくらい見た目は完全にバイクです。誰もがバイク感を楽しみつつ、気軽に乗ることができます。

■「ダイシャリン」での取扱製品３.「ROBOOTER J＋VISION」

「ROBOOTER J＋VISION」は、スタイリッシュさと実用性を兼ね備えた新感覚歩行領域スクーターです。「歩行領域移動をよりカジュアルに」をコンセプトに、近距離移動を老若男女楽しむことができます。日常の買い物や家族とのお出かけに、あらゆるシーンの「行きたい」を叶える1台です。

■取り扱い店舗

BRANCH仙台店

住所：宮城県仙台市泉区長命ヶ丘２-21-1 BRANCH仙台 WEST 1F

TEL：022-378-2965

【取扱Acalie製品】

・EVEREST XING CITY（特定原付電動サイクル）

・COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）

・Robooter J＋VISION（歩行領域スクーター）

Webサイト：https://www.daisharin.co.jp/shop/branchsendai/

下北沢店

住所：東京都世田谷区北沢2-36-9

TEL：03-6407-0502

【取扱Acalie製品】

・EVEREST XING CITY（特定原付電動サイクル）

・COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）

Webサイト：https://www.daisharin.co.jp/shop/shimokitazawa/

■「ダイシャリン」について

https://www.daisharin.co.jp/

「ダイシャリン」はシナネンサイクルが展開する自転車専門店です。関東・東北を中心に38店舗（2025年6月20日現在、パートナーショップ含む）を展開しており、全ての店舗に自転車安全整備士あるいは自転車技士が在籍していることが特徴で、お客様に安心・安全な自転車を提供しています。

■シナネンサイクル株式会社について

https://corp.daisharin.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社の100％子会社で、現在は自転車の製造・法人向けの卸売事業、自転車小売事業を展開しています。東北・首都圏エリアを中心に展開する「ダイシャリン」をはじめ、お客様によりお得に便利に自転車を提供する「ダイシャリン公式自転車通販サイト」など、お客様・地域・社会に密着し、安全・安心で快適な自転車ライフを提供することで、地球にやさしいライフスタイルの実現を目指しています。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。