【2025 クリスマスコースの受付中！】いつものkawaraでちょっと非日常を感じるXmas特別プラン！kawara CAFE&DINING 銀座・横浜など7店舗でご予約受付中
飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、kawara CAFE&DININGの7店舗にて、2025年12月20日（土）～25日（木）の期間限定でお楽しみいただける、クリスマスシーズンを華やかに彩る限定プランのご予約を開始いたしました。
希少部位である「ミスジ」の牛ステーキをメインに、もちもちの食感が特徴の海老とアボカドの生パスタやモッツァレラチーズのカプレーゼなど、クリスマスにぴったりのお料理に加え、ウェルカムドリンクとしてフルーツが浮かぶ「ベリーベリースパークリング」を、デザートにはクリスマス感たっぷりのSWEETS盛り合わせと、全5品の魅力的なプランをご用意しました。
また、30種類以上のドリンクが飲み放題でお楽しみいただけます。
夜にもご予定がある方にもおすすめ、少し軽めのランチプランもご用意しております。
ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。お二人でのご利用はもちろん少人数でのクリスマスパーティーにもぴったりのkawaraクリスマスプランを是非お楽しみください。
■クリスマスコースについて
開催期間：2025年12月20日（土）～25日（木）
■ディナー限定：希少部位ミスジの牛ステーキや生パスタ・SWEETS盛り合わせなど全5品≪2時間飲み放題付≫Xmas☆Specialコース
価格：グルメサイトのクーポン利用で5,000円
≪コース内容≫
乾杯☆べリーベリースパークリング
（※アルコールとノンアルコールのご用意があります♪）
- 生ハムとチーズの軽い盛り合わせ
- チェリーモッツァレラとチェリートマトのカプレーゼ ～サラダ仕立て～
- 海老とアボカドのトマトクリームパスタ ～もっちり生パスタリングイネ～
- 希少部位「ミスジ」の牛ステーキ ～玉ねぎのGRILLと和風シャリアピンを添えて～
- SWEETSの盛り合わせ
※30種類以上のドリンクからお選びいただける、２時間飲み放題付きのプランです。
（ラストオーダー30分前）
※写真の内容は一例です。季節や仕入れ状況により変更の場合がございます。
詳細URL：
（銀座店）https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13095828/party/179006731
（新宿東口店）https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13057910/party/257204352
（錦糸町店）https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13167054/party/213350361
（横浜店）https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14036933/party/258464111
（大宮店）https://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11032238/party/257966131
（川崎店）https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14043059/party/257043204
（横須賀店）https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14051054/party/242528895
■ランチ限定：希少部位ミスジの牛ステーキやトマトクリーム生パスタ・SWEETSなど全4品
お好きなドリンク1杯付
価格：グルメサイトのクーポン利用で3,500円
≪コース内容≫
お好きなカフェドリンク1杯付き
- 軽めのシーザーサラダ
- ミスジのグリルステーキ ～和風シャリアピンソース～
- 海老とアボカドのトマトクリーム ～生パスタ リングイネ～
- 夜の為にちょっと控えめクリスマススイーツ
※約40種類のカフェドリンクから1杯お好きなものをご提供いたします。
※写真の内容は一例です。季節や仕入れ状況により変更の場合がございます。
詳細URL：
（銀座店）https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13095828/party/258807452
（新宿東口店）https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13057910/party/258808572
（錦糸町店）https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13167054/party/258808651
（横浜店）https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14036933/party/258464216
（大宮店）https://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11032238/party/258807593
（川崎店）https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14043059/party/257043212
（横須賀店）https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14051054/party/257044157
■実施店舗について
kawara CAFE＆DINING 銀座店
所在地 ：東京都中央区銀座西3-1 銀座インズ1内 2階
電話番号：03-3564-2531
営業時間：月～木・日・祝日 11:30～22:30、金・祝前日 11:30～23:00
銀座店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13095828/
kawara CAFE＆DINING 新宿東口店
所在地 ：東京都新宿区新宿3丁目23－12 パンドラビル8F
電話番号：03-3355-3180
営業時間：月～木・祝日 :11:45～22:30、金・土・祝前日 :11:45～23:00、日 :11:45～22:00
新宿東口店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13057910/
kawara CAFE＆DINING 錦糸町店
所在地：東京都墨田区江東橋3-14-5 錦糸町テルミナ 5F
電話番号 ：03-6659-3736
営業時間：11:00 ～ 22:00
錦糸町店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13167054/
kawara CAFE＆DINING 横浜店
所在地 ：神奈川県横浜市西区南幸1丁目5－1 新相鉄ビル 1F
電話番号：045-320-0808
営業時間：11:00～23:00
横浜店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14036933/
kawara CAFE＆DINING 大宮店
所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンターPART1 B1階
電話番号：048-729-5699
営業時間：11:00～22:00
大宮店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11032238/
kawara CAFE＆DINING 川崎モアーズ店
所在地 ：神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 川崎 MORE’S 7F
電話番号：044-223-6774
営業時間：11:00～23:00
川崎モアーズ店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14043059/
kawara CAFE＆DINING 横須賀モアーズ店
所在地 ：神奈川県 横須賀市若松町2－30 横須賀モアーズシティ8階
電話番号：046-820-4595
営業時間：11:00～22:00
横須賀モアーズ店のご予約はこちら :
https://tabelog.com/kanagawa/A1406/A140601/14051054/