「L.L.Bean」の耐久性と実用性を兼ね備えた人気トートバッグ ″グローサリー・トート″のROSE BUD別注コレクションが登場。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」より、アメリカの老舗アウトドアブランド「L.L.Bean」の耐久性と実用性を兼ね備えた人気トートバッグ、グローサリー・トートの別注コレクションを2025年12月12日（金）より予約発売、2025年1月17日（土）よりROSE BUD全店舗にて発売を開始いたします。

「L.L.Bean」は、過酷なアウトドアシーンでの使用を想定した、耐久性と実用性を兼ね備えたプロダクトを展開し、質実剛健なものづくりへのこだわりは、長年にわたり多くのファンを魅了し続けています。

ROSE BUDと初となる「L.L.Bean」との別注コレクションはユニセックスでも愛用いただけるよう、それぞれのライフスタイルに寄り添うようなカラーリング、仕様となっています。

ブランドロゴが入り、ボディと色違いの2トーンカラーの4色展開。

通勤バッグ、子連れバッグとして愛用でき、別注ポイントはフロントにポケットを加え、通常のグローサリー・トートに加え、少しコンパクトなサイズ感はPCも入る仕様に。薄手のキャンバス素材で折りたためるソフトな素材を使用。

BROWNLIGHT BLUEPINKGREEN

GROCERY TOTE BAG 全て\6,600(tax.inc)

- ROSE BUD Exclusive L.L.Bean Grocery Tote Collection -

■発売日

2025年12月12日（金） ROSE BUDオンラインストアにて予約発売開始

2026年1月17日（土） ROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店は除く）

■発売店舗情報

ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/

ROSE BUD 新宿

☎︎03-53682-767

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下2階

平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00

ROSE BUD 札幌

☎︎011-209-5244

〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F

10:00-21:00

ROSE BUD mozoワンダーシティ

☎︎052-982-7090

〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F

10:00-21:00

ROSE BUD 梅田

☎︎06-6151-1244

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

10:30-20:30

ROSE BUD 天王寺

☎︎06-6773-5375

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F

11:00-21:00

ROSE BUD なんばシティ

☎︎06-6556-7451

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F

11:00-21:00

ROSE BUD 広島

☎︎082-248-7474

〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F

10:00-20:30

ROSE BUD 鹿児島

☎︎099-248-9511

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F

10:00-20:00

[About ROSE BUD]

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。

豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_