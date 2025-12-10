シリーズ累計8万部突破！　人気拡大中の「どどんと！うどん！ねこ」シリーズ、待望の4巻が発売！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、もっちりかわいくて、つるっと笑える新時代のキャラクター・うどんねこが大活躍するオールカラー読み物『うどんねこ まほうのことば、ミソニコミ！』を12月10日（水）に発売いたします。まほうつかい・ニコミンによって、カレーやみそ味に煮込まれてしまったうどんねこ。いったい、どうなってしまうのでしょうか……？ ファンタジー要素も加わって、新たな展開にワクワク間違いなしの4巻です。

シリーズ2周年！ 勢いを増す「どどんと！うどん！ねこ」シリーズ

「どどんと！うどん！ねこ」シリーズは、2023年12月に1巻を刊行。1巻は10刷と版を重ね、既刊を含めて続々重版、累計部数は8万部を突破しました。小学校低学年～中学年の男女から圧倒的に支持されるいっぽうで、そのかわいさに魅了された大人のファンも多く、幅広い年齢層から人気です。

とっても“うみゃ～”な4巻あらすじ

ある日お店にやって来た、まほうつかい・ニコミン。「なんでも煮こむまほう」が得意なニコミンは、うどんねこを煮こんで、カレーうどんねこにしてしまいます。まほうに感動したうどんねこは、弟子にしてほしいとたのみますが、ニコミンは自分に自信がありません。今度の学校の発表会も不安なようです。すると、うどんねこがある秘策をひらめいて……!?

新こねこ“ダダねこ”が登場するエピソードも収録！

うどんねこにそばねこ、ピザねこなど、さまざまなねこたちが生地をこねこ…ねこしたことによって生まれてきましたが、今度はダダを“こねる”ことで、ねこが誕生!? わがまま放題の“ダダねこ”たちとの交流を通し、うどんねこが成長する様子も4巻の見どころのひとつです

サイン会開催！

味噌煮込みうどんにちなんで、初の名古屋での開催となります。スケラッコさんが直接その場でイラスト入りのサインをしてくださる大変貴重な機会です。ぜひお越しください！

日時：2025年12月13日（土）13時～15時

場所：TOUTEN BOOKSTORE（愛知県名古屋市）

詳細：https://www.poplar.co.jp/topics/66840.html

LINEスタンプ第4弾も同時発売！

大好評をいただいているLINEスタンプ、第4弾「みそにこみ編」も発売！ 4巻に登場する新キャラや名場面など、こちらもすべてスケラッコさん描き下ろし！ 親子でのコミュニケーションにもオススメです。こちら(https://line.me/S/sticker/32174422)からご確認ください。

4巻を買うとメモ帳がもらえる！ クリアファイルがもらえる既刊フェアも開催！

「どどんと！うどんメモ帳」がもらえます！

一部書店で『うどんねこ まほうのことば、ミソニコミ！』をご購入いただくと、スケラッコさん描き下ろしイラストによる「どどんと！うどんメモ帳」がもらえます。うどんにメモするという、革“メン”的なアイテムです。

初の既刊フェアも開催中！

一部書店で「どどんと！うどん！ねこ」シリーズ1～3巻をご購入いただくと、こちらもスケラッコさん描き下ろしの「みんな仲良しクリアファイル」（A6）がもらえます。1～4巻に登場した主なキャラクターが勢ぞろいしたかわいいクリアファイルです

『うどんねこ まほうのことば、ミソニコミ！』

スケラッコ／さく・え

ポプラ社刊

発売年月：2025年12月

定価：1540円（10％税込）

書誌ページ⇒https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4177004.html

Amazon⇒https://amzn.asia/d/9azcsB6