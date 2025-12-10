「ミナカラ オンライン診療」「ミナカラ 処方せんネット受付」において「d払い」でのお支払いが可能に
株式会社NTTドコモ
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-149-beab05ce33edcea05ce4643c8126fb9f.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が提供するスマホ決済サービス「d払い(R)」が、「ミナカラ オンライン診療※1」「ミナカラ 処方せんネット受付※2」でのお支払い手段として2025年12月10日（水）からご利用可能となります。
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
※1「ミナカラ オンライン診療」とは、日常的な診療や健康管理をしてくれるオンラインのかかりつけ医で、すきま時間に予約と診察・服薬指導を受けることが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
ミナカラ オンライン診療 公式サイト https://e-clinic.minacolor.com/
※2「ミナカラ 処方せんネット受付」は、オンラインで専門の薬剤師による服薬指導を受け、自宅で薬を受け取ることができるサービスです。詳細は公式サイトをご確認ください。
ミナカラ 処方せんネット受付 公式サイト https://myshohosen.minacolor.com/
※3「ミナカラ オンライン診療」「ミナカラ 処方せんネット受付」におけるお支払い金額へdポイントを充当することはできません。
* 「d払い」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-149-beab05ce33edcea05ce4643c8126fb9f.pdf