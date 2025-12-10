楽天銀行のローソン銀行ATMでの「スマホATM」サービス開始について

株式会社ローソン銀行

当行は、楽天銀行株式会社（東京都港区、代表取締役社長 東林 知隆、以下「楽天銀行」）と連携し、楽天銀行が提供するスマートフォンアプリ※1（以下、アプリ）を用いて、ローソン銀行ATMでキャッシュカードを使わずに現金の入出金ができる「スマホATM（QR入出金）」※2（以下、スマホATM）サービスを2025年12月9日（火）から開始いたしました。

楽天銀行のお客さまは、事前に楽天銀行のアプリにご登録後、キャッシュカードの代わりにアプリを使って、ローソン銀行ATMで表示されるQRコード※3を読み取ることで、現金のお引出しやお預入れができます。今回、全国約14,000台のローソン銀行ATMで「スマホATM」サービスが利用可能となることで、お客さまの利便性がより向上いたします。

当行では、「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」という企業理念のもと、お客さまの利便性向上に資するサービスの提供に引き続き取り組んでまいります。

※1 楽天銀行が提供するアプリの詳細はこちら（https://www.rakuten-bank.co.jp/lp/app/）をご確認ください。すでにアプリをご利用のお客さまはアプリのバージョンアップが必要です。

※2 「スマホATM」のサービス詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/atm/smartphone/）をご確認ください。「スマホATM」は株式会社セブン銀行の登録商標です。

※3 QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

■ローソン銀行ATMでの「スマホATM」サービスの利用方法

楽天銀行のお客さまは、ローソン銀行ATMに表示されたQRコードを楽天銀行のアプリで読み取り、表示される企業番号と暗証番号を入力することで、楽天銀行の口座からの現金の入出金が可能となります。

【ご出金の場合】

１．現行機での利用方法

現行機での利用方法

現行機での「スマホATM」サービスのご利用方法については、こちらの動画もご参照ください。

出金の場合：https://youtu.be/3W19Hedoa64?si=P1qM9OHGhmMx6oOk

入金の場合：https://youtu.be/a-KLBAAypdw?si=mLcnp2LUUr5IgZ19

２．新型機での利用方法

新型機での利用方法

以 上