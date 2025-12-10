パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」第三弾スペシャルグッズ、スペシャルメニューをご紹介！

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーリゾート（R）では、2026年1月14日（水）～3月19日（木）の間、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しんでいただけるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第三弾を開催します。

第三弾となる今回は、東京ディズニーシー（R）のメディテレーニアンハーバーにあるエリア、パラッツォ・カナルを舞台に開催します。特設サイトや東京ディズニーリゾート公式 YouTube で配信されているストーリー（17話）と実際にパークに足を運ぶことで視聴できるストーリー（3話）のあわせて全20話からなる物語をお楽しみいただけます。

（C）Disney

本日は、「ディズニーストーリービヨンド」と連動するスペシャルグッズとスペシャルメニューをご紹介します。



特設サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/special/disneystorybeyond2025/

東京ディズニーリゾート公式 YouTube：https://www.youtube.com/@TDRofficialchannel

【スペシャルグッズ】

「ディズニーストーリービヨンド」と連動するスペシャルグッズをイベント開始に先立ち1月13日（火）から販売します。

物語の世界にぴったりな、カーニバルマスクが登場します。ストーリーでは、カルロやドメニコといったゴンドリエたちが自分だけのオリジナルマスクをデザインしています。販売されるカーニバルマスクでも装飾パーツやリボンが付属しているので、カルロたちのようにオリジナルのマスクにデコレーションすることができます。お気に入りのカーニバルマスクを身につけて、パラッツォ・カナルを楽しんでみませんか。

（C）Disney

さらに、パラッツォ・カナルにある「ヴェネツィアン・ゴンドラ」や「リストランテ・ディ・カナレット」、また「ヴェネツィアン・カーニバル・マーケット」などの店舗装飾やモチーフなどがデザインされたバッグチャームやきんちゃくが登場します。それぞれ全5種類あり、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。なかでもバッグチャームは、カーニバルマスクをセットすることができ、バッグなどにつけて持ち歩くことがで

きます。

（C）Disney

そのほか、ストーリーに登場する猫のニャーリオのぬいぐるみバッジも登場します。ちょこんと座っているニャーリオとともに、パークの散策をお楽しみいただけます。

物語を身近に感じさせてくれるグッズと一緒に「ディズニーストーリービヨンド」の世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。

（C）Disney

販売店舗：ヴェネツィアン・カーニバル・マーケット（東京ディズニーシー）

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

【スペシャルメニュー】

イベント開始に先立ち2025年12月26日（金）から「ディズニーストーリービヨンド」をテーマにしたスペシャルメニューを販売します。

ストーリーに登場するお菓子、キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）を「ゴンドリエ・スナック」と「カフェ・ポルトフィーノ」で販売します。ストーリーでは、デザート作りの得意なマルタがクリームを入れたキアッケレをカルロたちに振る舞った際、カルロがコーヒーのパウダーを混ぜることを提案します。販売されるキアッケレはゴンドラをイメージした形になっていて、サクサクの生地とコーヒー風味のクリームが合わさったキアッケレは絶品です。

そのほか、「リストランテ・ディ・カナレット」では、パラッツォ・カナルの運河やゴンドラをイメージしたアンティパスト・ミスト（前菜の盛り合わせ）やデザートが特徴的なスペシャルセットを販売します。「ディズニーストーリービヨンド」のロゴがデザインされたフィルムに包まれたティラミス風のデザートは、苺のソース、マスカルポーネクリームが流れ出てきます。この遊び心あふれるデザートは、カーニバルの楽しさとワクワク感を表現しています。また、「ゴンドリエ・スナック」では、ピスタチオとストロベリーでカーニバルの華やかさをイメージしたドリンクが登場します。添えられたチョコスティックは、そのまま食べるのはもちろん、苦みのあるコーヒーに溶かし、アレンジして楽しむこともできます。

お食事とともに、パラッツォ・カナルの雰囲気を存分にお楽しみください。

（C）Disney

（C）Disney（C）Disney