愛されて54年！【昭和西川】健康寝具のパイオニア「MuAtsu（ムアツ）」マットレスが累計出荷台数450万台突破！

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）が展開する「MuAtsu（ムアツ）」マットレスが、2025年11月末時点で累計出荷台数450万台※を突破しました。発売以来、長年にわたり多くのお客様に選ばれ続けているロングセラーシリーズです。※2025年11月当社調べ

■愛用者多数！昭和西川のロングセラー、MuAtsu（ムアツ）マットレス

“点で支える”構造で体圧を分散し、理想の寝姿勢とスムーズな寝返りをサポートする「MuAtsu（ムアツ）」マットレス。衛生面や通気性にも優れ、季節を問わず快適に使用できます。

2023年に3つのラインを「MuAtsu（ムアツ）」へと統合し、登場したハイスペックモデルの「20年MuAtsu」がさらにパワーアップし、「30年MuAtsu」として2025年春より展開。厳しい品質基準をクリアし、耐久性に優れた設計で、環境にも配慮しています。

元は床ずれを防止するために開発されたMuAtsu（ムアツ）は、その後一般消費者市場にも進出し、多くのお客様に長く支持されています。

お客様一人ひとりの眠りに向き合い、細やかな改良を積み重ねてきた「MuAtsu（ムアツ）」シリーズ。これからも、多くの方に心地よい睡眠環境を提案するための挑戦を続けてまいります。

ムアツ公式サイト：https://muatsu.net/



