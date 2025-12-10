「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」作品初のフィルムコンサートが開催決定
長年にわたり愛されてきた「プリズマ☆イリヤ」が、初となるフィルムコンサートを開催します。
アニメの名場面をスクリーンで上映しながら、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けします。ゲストの主題歌アーティスト ChouChoさんが、オーケストラの演奏で主題歌を歌います。また、キャストの門脇舞以さん（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）と名塚佳織さん（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、シリーズを振り返ります。
イリヤたちの冒険を追体験する特別な1日を、どうぞお楽しみください。
(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
《公演概要》
■イベントタイトル
「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」フィルムコンサート
■出演
【声優】
門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）
名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）
【アーティスト】
ChouCho
【演奏】
Heartbeat Ensemble
■日程：2026年3月14日(土)
【昼 の 部】開場13:15／開演13:45
【夕方の部】開場17:00／開演17:30
■会場： ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン HALL A
（〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目31番地3）
《チケット情報》
【全席指定】
- 一般：9,900円(税込)
- プレミアム(特典グッズ付き)：13,500円(税込)
■特典グッズについて
特典グッズ：レコード型アクリルパネル
フィルムコンサートのキービジュアルを使用した非売品アイテムです
サイズ：直径 約315mm
※デザイン、仕様などは予定となり変更がある場合があります。
【本日よりチケット最速先行販売を受付開始いたします】
【チケット最速先行販売】
販売期間：2025 年 12 月 10 日（水）16:00～2025 年 12 月 18 日（木）23:59
＜受付URL＞https://site.nicovideo.jp/premium-event-ticket/prisma-illya-202603/
お申し込みにはニコニコプレミアム会員への登録が必要です。
最速先行販売以降の受付については、公式サイト及びSNSにて発表いたします。
フィルムコンサート公式サイト :
https://event-info.kadokawa.co.jp/event/prisma-illya_fc.html
「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」 アニメ公式アカウント
@prisma_illya :
https://x.com/prisma_illya
《クレジット》
主催・企画： KADOKAWA
制作：ハートカンパニー／ぴあライブクリエイティブ
制作協力：バンダイナムコミュージックライブ
