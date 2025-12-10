「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」作品初のフィルムコンサートが開催決定

株式会社KADOKAWA

長年にわたり愛されてきた「プリズマ☆イリヤ」が、初となるフィルムコンサートを開催します。

アニメの名場面をスクリーンで上映しながら、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けします。ゲストの主題歌アーティスト ChouChoさんが、オーケストラの演奏で主題歌を歌います。また、キャストの門脇舞以さん（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）と名塚佳織さん（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、シリーズを振り返ります。

イリヤたちの冒険を追体験する特別な1日を、どうぞお楽しみください。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会《公演概要》

■イベントタイトル

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」フィルムコンサート

■出演

【声優】

門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）

【アーティスト】

ChouCho

【演奏】

Heartbeat Ensemble



■日程：2026年3月14日(土)

【昼 の 部】開場13:15／開演13:45

【夕方の部】開場17:00／開演17:30

■会場： ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン HALL A

（〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目31番地3）

《チケット情報》

【全席指定】

- 一般：9,900円(税込)- プレミアム(特典グッズ付き)：13,500円(税込)

■特典グッズについて

特典グッズ：レコード型アクリルパネル

フィルムコンサートのキービジュアルを使用した非売品アイテムです



サイズ：直径 約315mm

※デザイン、仕様などは予定となり変更がある場合があります。



【本日よりチケット最速先行販売を受付開始いたします】

【チケット最速先行販売】

販売期間：2025 年 12 月 10 日（水）16:00～2025 年 12 月 18 日（木）23:59

＜受付URL＞https://site.nicovideo.jp/premium-event-ticket/prisma-illya-202603/

お申し込みにはニコニコプレミアム会員への登録が必要です。

最速先行販売以降の受付については、公式サイト及びSNSにて発表いたします。

フィルムコンサート公式サイト :https://event-info.kadokawa.co.jp/event/prisma-illya_fc.html



「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」 アニメ公式アカウント

@prisma_illya :https://x.com/prisma_illya





《クレジット》

主催・企画： KADOKAWA

制作：ハートカンパニー／ぴあライブクリエイティブ

制作協力：バンダイナムコミュージックライブ



※掲載の際はコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会