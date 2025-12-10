pickupon株式会社、国内最大級のコンタクトセンターイベント「コールセンター/CRMデモ&コンファレンス 2025 in 東京」にJUSA会員として参加

pickupon株式会社

pickupon株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役：小幡 洋一）は、一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（以下、JUSA）の会員として、11月13日・14日にサンシャインシティ・文化会館ビルで開催された国内最大級のコンタクトセンター・CRMイベントである「コールセンター/CRMデモ&コンファレンス 2025 in 東京」に参加し、JUSAの広報活動をサポートいたしました。当社は今後も、業界の健全な発展への貢献を目指してまいります。

■ イベント概要と業界の注目テーマ

2日間にわたるイベントを通して、コンタクトセンター業界の最新トレンドが集結し、特に以下の点が主要なテーマとして注目されました。

- AIエージェント・生成AI活用

生成AIブームの最前線に位置づけられているコンタクトセンターにおいて、「AIエージェント」や「生成AI」の活用が基調講演や研究会の主要テーマとなりました。

- 喫緊の実務課題

「人手不足」「採用難」「労働生産性向上」の解消を図るITソリューションが多数紹介され、カスタマーハラスメント対策、離職予防、および真の顧客理解に基づくCXのあり方 など、現場視点の議論が展開されました。

■ JUSA会員としての参加意義と出展内容

当社は、クラウド通信サービスの健全な発展を目指すJUSAの会員として、イベントサポートを行いました。

JUSAでは、総務省や警察庁と連携して、法令遵守や反社会的勢力の排除、特殊詐欺等の犯罪抑止に関する厳しい評価基準を設け、業界の健全化に取り組むほか、ユニファイド通信事業者相互の情報共有や専門的知識の向上を目指した活動を行っています。

本イベントではそういったJUSAの日頃の活動報告のほか、総務省の請負事業である 「でんわんセンター（迷惑電話対策相談センター）」 の取り組みなどをご紹介しました。多くの方にご来場いただき、大変活気のあるブースとなりました。

■ pickuponが実現するコンタクトセンターDXと業界トレンドへの対応

当社が提供する会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」は、コンタクトセンター業界が直面する「労働生産性向上」や「ナレッジ共有」の課題を解決するCTIシステムです。営業支援システムや顧客情報管理システムへ自動入力・共有するサービスであり、通話後に担当者が手動で行っていた入力作業を最小限に抑え、業務効率を大幅に向上させることができます。



pickupon株式会社は、JUSA会員として通信コンプライアンスを順守しつつ、AI技術を活用することで、コンタクトセンターおよびCRM業界のDX化を強力に推進してまいります。

■ 営業・顧客対応のSFA入力に特化した CTI「pickupon（ピクポン）」

会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」は、AIが電話で話した内容のサマリーをテキスト×音声で作成し、自動入力・共有してくれるサービスです。入力を意識せず、顧客との会話内容をチームのワークスペース（CRM・SFAなど）へシェアします。これにより、営業の架電シーンにおける入力漏れを防ぎ、入力コストを削減し、営業活動のブラックボックス化問題を解決します。

連携可能ツール：Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google スプレッドシート, Microsoft Excel, Slack（Webhookを介して各社で作成されたシステムと連携可能）【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】- CRM・SFAへの入力漏れ問題CRMやSFAなどチームのワークスペースへ自動入力＆シェア！負担を減らし、入力漏れも防ぐ！- ブラックボックス化問題テキスト×音声の一次情報が残り、確認したい通話やミーティングを一瞬で確認・共有！- 属人化問題顧客とのやり取りが「なめらかに共有」されるとナレッジがどんどん蓄積！【MTG 議事録AIとしての「pickupon（ピクポン）」】- ポイント1：ミーティング終了後、一瞬で議事録が作成される！

pickuponがミーティングの音声データを取得して、録音と文字起こしを行います。ミーティング終了後、議事録が一瞬で作成されます。

- ポイント2：SFA連携 入力特化！

入力項目によりさまざまなパターンの自動サマリー入力ができます。構造的な情報入力も可能。データ保存料も無料です。

- ポイント3：議事録の型も自由自在！

自動入力機能により商談記録の漏れがなくなり、テンプレートを自社に合わせてカスタマイズできるので、議事録クオリティが統一されます。

■ pickupon株式会社について

「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、「こまってる。」と対峙する企業を支援するサービスを提供する。HCI、身体拡張、メディア・アート、インテグラルデザインなど領域横断的に研究していたプロジェクトが2018年1月にOpen Network Labに採択され、それを機に2018年2月15日に設立。現在は、会話サマリーAI電話pickupon（ピクポン）の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供を行っている。

■ 会社概要

会社名 ：pickupon株式会社（法人番号：8040001103567）

所在地 ：東京オフィス 東京都港区六本木4丁目2－45 高會堂ビル2階

千葉オフィス 千葉県市川市菅野2-15-8 little green1F

代表者 ：小幡 洋一

設立 ：2018年2月15日

URL ：https://pickupon.io/corporate

事業内容：MTG 議事録AI「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/ ) / 会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/cti)の開発・運営。営業ナレッジメディア「ゆるふわ営業ハック」( https://pickupon.io/blog )の運営。びっくりチャーンパトロール( https://pickupon.io/churn-patrol ) / Mazrica（マツリカ）導入支援( https://pickupon.io/solution/MazricaSales ) / HubSpot導入支援( https://pickupon.io/solution/hubspot )、助成金を活用したDX人材育成プログラム( https://pickupon.io/dx-subsidy )の提供/運営。

