『オープンオフィス岐阜駅前』2025年12月開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は、このたび12月1日に岐阜県における初の事業展開として、岐阜市長住町に新たなレンタルオフィスをオープンいたしました。中部圏だけではなく大阪圏へのアクセス性も良く、落ち着いたビジネス環境を兼ね備えた岐阜市は、地方拠点や出張利用に最適なロケーション。『オープンオフィス岐阜駅前』は地域企業の成長を支える柔軟な働き方の拠点として、新たな価値を提供します。

ラウンジエリア■自然素材が息づく、温もりある空間設計

『オープンオフィス岐阜駅前』は木造住宅の建設を手がけるオーナー・國六株式会社様（以下國六様）の設計思想が反映されており、木目を多用した温かみのあるデザインが空間全体に広がり、落ち着きと親しみやすさのある環境となっています。

ラウンジの床には水面をイメージしたタイルカーペットを採用し、“慈しみの水”を表現。設置された突板製のベンチやテーブルは、本物の木の質感を活かした造りによって、自然をより身近に感じられます。また、ペンダントライトの高さをそれぞれ変えることで空間にリズムが生まれ、賑やかで親しみやすい雰囲気を演出。さらに、モルタルや植栽を配置することで國六様のロゴのコンセプトの樹木、太陽、水、大地といった自然の揺らぎを感じられる空間となっています。

オフィススペースの壁面には、オープンオフィスのロゴカラーをモチーフにした青や、アクセントクロスにした緑や黄色が配され、オープンオフィスの明るく開放的な印象を演出し、入居者の方には好みに合った部屋の雰囲気を選んでいただけるようになっています。また、廊下、ミーティングルーム、コワーキングスペースの壁面には木目調のクロスを使用し、エントランスから続く“自然の流れ”が空間に統一感を与えています。

【内観写真】プライベートオフィスコワーキングエリアミーティングルーム

本センターは、JR「岐阜」駅より徒歩4分、名鉄「岐阜」駅より徒歩6分の距離に位置し、東海道本線・高山本線・名鉄名古屋本線の3路線が利用可能。名古屋駅からも電車で約20分と、県内外からのアクセスにも優れています。

周辺は静かで落ち着いた雰囲気のオフィス街でありながら、都市機能が集約された利便性の高いエリアです。特に、ビルの隣には広々とした大型駐車場があり、車での通勤や来客対応にも柔軟に対応可能です。こうした環境は、地元でのキャリア形成や、働き方に最適です。リモートワークやハイブリッド勤務など多様な働き方に対応できるため、Uターンや地方移住を考える方にとっても地元での新しい働き方を実現する選択肢のひとつにもなります。

また、同じ國六ビル内にはビジネスホテルが併設されており、出張者の宿泊や長期滞在にも非常に便利です。リージャスでは短期プロジェクトや出張時の一時利用にも対応できる柔軟なオフィスプランを用意。企業の成長フェーズや働き方の変化に合わせて、最適なワークスペースを選択できます。

■岐阜に拠点を構える意義

当社が岐阜に初進出する背景には、地域経済の成長潜在力と企業ニーズの高まりがあります。岐阜は航空宇宙・半導体・精密機械といった先端産業の集積地であり、DX・GX投資が加速する中で企業のデジタル化支援ニーズが急増しています。さらに、スタートアップや海外展開を目指す企業も増えており、岐阜駅至近の拠点は名古屋圏と岐阜県内企業を結ぶイノベーションハブとして最適です。

- 地域企業に新しい働き方を提供

岐阜市内には約2万の事業者が存在し、飲食・小売など弊社施設利用の対象外となる業種を除いても約1万社が活動しています。こうした企業に対し、柔軟な働き方を可能にする新しい「働く場」を提供していきます。

- 通勤者への利便性向上

岐阜市から愛知県へは約11万7千人が通勤・通学しており、そのうち名古屋市へは約2万8千人、通勤者は約2万3千人にのぼります。駅近の拠点を活用することで、これらのビジネスパーソンに職住近接の機会を提供し、働き方の選択肢を広げます。

- 新設法人・スタートアップの拠点支援

岐阜市では年間約1500社強の新規法人が設立されており、増加傾向にあります。リージャスは安価で機能的なオフィスを提供することで、新設法人やスタートアップの成長を支援し、地域の起業環境をさらに活性化させます。

- 当社の狙いと地域貢献

名古屋圏のビジネス需要を取り込みつつ、岐阜県内企業やスタートアップの拠点ニーズに対応。岐阜駅至近の利便性を活かして企業のDX推進を支援し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

■ 想定される利用シーンと業種別活用例

オープンオフィス岐阜駅前は、以下のような利用者に特におすすめです。

- 出張時の短期利用

→ ビジネスホテル併設＋駅近＋駐車場完備で、県外からの来訪者に最適。

- 地方拠点としての活用

→ 岐阜エリアでの営業・サポート拠点として、柔軟にスペースを確保可能。

- リモートワーク・ハイブリッド勤務の拠点

→ 自宅以外の集中できる環境として、個室やコワーキングスペースを活用。

- プロジェクト単位での短期利用

→ 期間限定の業務やチーム作業に、会議室や個室を柔軟に利用。

- スタートアップや個人事業主の拠点

→ 初期コストを抑えつつ、プロフェッショナルな環境で業務を開始。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/78_1_02df351aa7d3278c31e3872340ac3440.jpg?v=202512100426 ]■ 契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。

また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

『オープンオフィス岐阜駅前』概要

開設予定日： 2025年12月

住所：〒500-8175

岐阜県岐阜市長住町 ５丁目８番地

國六ビル 1階

アクセス：ＪＲ「岐阜」駅4分

名古屋鉄道「名鉄岐阜」駅6分

総面積：100.87坪

オフィス部屋数：32室

ワークステーション席数：54席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジや貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ：オープンオフィス岐阜駅前(https://www.regus-office.jp/gifu-area/opo-gifu-ekimae/)

[建物概要]

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造

階数：地上12階建て

延床面積：8852.20平方メートル

敷地面積：1476.85平方メートル

竣工：平成4年3月

■ビルの特徴：國六ビル- 24時間利用可能な機械警備システム- エレベーター2基設置- 男女別トイレ完備- 隣接する大型駐車場- ビル内にビジネスホテル併設■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・200拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

日本リージャス株式会社概要

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp