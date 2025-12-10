冬の時期に感じる不調 女性に多い「手足の冷え」　不調の原因は、乾燥、低気温、寒暖差

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「冬の体調管理に関する調査（2025年）」を実施しました。風邪やインフルエンザが流行する中、寒さも厳しさを増し、体調管理を意識している人も多いのではないでしょうか。今回は、「直近1か月の体調」「冬の時期に感じる不調や症状とその原因」「冬の時期にやっている体調管理の方法」に加え、「3年前（2022年）と比べた体調管理に対する意識変化」について聴取しました。





◆調査結果の続きはこちらへhttps://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20251210winter■調査結果

直近1か月の体調を10段階（とても体調が悪い～体調に問題はない）で聴取したところ、「体調に問題はない（0）」が18.1％で最も多く、平均は4.3点。

40～50代は体調が悪いと感じる人が多い。＜図1＞

冬の時期に感じる不調や症状は、「手足の冷え」「肌の乾燥」「肩こり」がTOP3。

女性はいずれの年代も「手足の冷え」が最も高く、女性40代以上では40％を超える。男性40～50代と女性40代では「眠りが浅い」、男女とも60代では「腰痛」が高い。＜図2＞

冬に感じる不調や症状の原因は、「空気の乾燥」「気温の低さ」「寒暖差」がいずれも4割を超え、気候によるものが大きい。

20～30代では「寒暖差」、40～50代は「気温の低さ」、60代は「空気の乾燥」が最も多くあがる。＜図3＞

冬の時期にやっている体調管理の方法は「手洗い」「マスク」が3割台で、次いで「口のうがい」「こまめな水分補給」「厚着」が上位に並ぶ。

「マスク」は年代による差が大きく、20代では22.7％に対して、60代は43.2％にのぼる。＜図4＞

3年前（2022年）と比べ、体調管理に対する意識が上がった人は35.3％、半数以上は変化なし。

20代では「とても意識が下がった」が14.5％と他の年代と比べて顕著に高い。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□直近1か月の体調

□冬の時期に感じる不調や症状

□冬に感じる不調や症状の原因

□冬の時期にやっている体調管理の方法

□3年前（2022年）と比べた体調管理に対する意識変化

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2025年12月5日（金）～7日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

