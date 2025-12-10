W杯初戦の相手・オランダの警戒すべき“戦術を壊す2人”を柿谷曜一朗が解説／柿谷曜一朗の引退試合にセレッソ大阪とガンバ大阪OBが大集結！『ABEMAスポーツタイム』無料配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月7日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、番組放送後より無料見逃し配信が開始いたしました。ぜひ、ご覧ください。https://abema.go.link/cpAN9(https://abema.go.link/cpAN9)

本番組は、“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組です。

野球やサッカーを中心に、注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届けしています。本放送回は、メインコメンテーターの槙野智章さんと、今月に引退試合を控えるプロサッカー選手の柏木陽介さん、柿谷曜一朗さんがコメンテーターとして生出演しました。

■W杯初戦の相手・オランダの警戒すべき“戦術を壊す2人”を柿谷曜一朗が解説

本放送回では「W杯＆引退試合SP」と題し、組み合わせが決まったサッカーW杯の話題に加え、柏木さんと柿谷さんの引退試合を特集しました。

サッカー日本代表は、オランダとチュニジア、さらにウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの4カ国から欧州予選プレーオフを勝ち上がったチームと同じグループFで戦い抜くことになり、槙野さんは「森保さんも厳しいグループに変わりはないと言ってましたし、所謂“死のグループ”みたいな組み合わせはあまり見られないかなと思います」とコメント。最も警戒すべきチームについては、槙野さんと柏木さんがチュニジア、柿谷さんがオランダを挙げる結果に。柿谷さんは「オランダでしょ！だってメンバーもやばくないですか？」と熱を込めて話し、「オランダとは初戦でしょ。この初戦、勝ち負けよりオランダとどこまで戦えるかで決勝トーナメント以降の日本代表が見えてくるんじゃないかな」と、オランダ戦が持つ重要性を語りました。6勝2分0敗というオランダの欧州予選結果に、槙野さんも「すごいよ」と頷きます。

中でも注目選手のDFファン・ダイク選手について、「皆さん知っての通り何でもできる選手ですよね。しかも相棒のファン・デ・フェン選手もものすごく活躍しているプレイヤーですから、真ん中も強い、サイドも速い。もうこれどうしましょうってくらい」と槙野さんはその強さを絶賛。ほとんどがプレミアリーグでのプレー経験があるオランダ代表選手の顔ぶれに、柿谷さんも思わず笑みをこぼします。さらに柿谷さんはフレンキー・デ・ヨング選手とラインデルス選手を“戦術を壊す2人”と呼び、「日本代表が“こういう守備しましょう”って決めていても、背中で相手の気配を感じて動けるから、この二人には意味がないんじゃないかなって。二人が真ん中にいることは日本にとってかなり厄介なんですよ」と熱弁。思わず柏木さんが「えっ、無敵やん」とこぼすと柿谷さんも「無敵です」と返し、「そういう相手にも勝たなきゃいけないもんね」と槙野さんの熱いコメントで締め括られました。

■柿谷曜一朗の引退試合にセレッソ大阪とガンバ大阪OBが大集結！槙野＆柏木が強すぎるスタメンを予想

「そういうのでいいの！？」柿谷が引退試合で掲げる公約に槙野が猛ツッコミ！？

番組では12月14日に行われる柿谷さんの引退試合も特集。槙野さんから「しっかり体力つけてね！」と激励された柿谷さんは、現在の心境を聞かれると「いよいよだなと思ってます。槙野くんも言ってくれた体を大事にってところなんですけど、やっぱりサッカーをやらないとなかなか呼吸が戻らなかったり、タッチがずれてしまうこともあるので、みっちり鍛えて臨みたいと思ってます」と力強くコメント。ところが「12月に入ってから準備を始めた」と語り、槙野さんから「えっ、遅いよ！」と笑い混じりのツッコミが入ります。「俺は4か月前から準備してたよ」と言われるものの、「でもまぁ…人それぞれじゃないっすかね」と返し、柏木さんも「いらんのよね、別にね。曜一朗は試合で見せてくれればいいからね」とフォローし、普段から仲の良い三人ならではの和やかな空気に包まれます。

セレッソ大阪とガンバ大阪に所属していた選手が中心となった「OSAKA PINK」と「OSAKA BLUE」の2チームに分かれて戦う引退試合は、大阪ダービーをテーマとして意識したと話し、「僕が初めてサッカーをやって、プロを強く意識し始めたのは大阪ダービーがきっかけなんです。子供たちに“大阪にはこんなに素晴らしいダービーがあるんだよ”って伝えたくて、最後は僕が生まれ育った街で試合をしたいなと思ってます」と語りました。槙野さんも「素敵だね」と頷き、柏木さんも集まったメンバーを見て「この時点でワクワクしますね。自分の中で、引退した後と現役選手をミックスさせたらどうなるんだろうとか想像できるのが楽しすぎて」と笑顔を見せます。メンバーを選出した柿谷さんは「僕、選んでた時から思ってたんですよ。強いな～って！でも引退試合ですから、敵わずに終わってもいいと思ってるんです」と感慨深そうに話しました。

また、柿谷さんの引退試合のスタメン予想を番組独自で実施。槙野さんと柏木さんが1チームずつ予想したとのことで、柿谷さんも「いや～ありがたい」と発表を笑顔で待ちます。OSAKA PINKを予想した槙野さんは「ちゃんとベストなメンバーを置いてみました」と話し、「中盤は菱形で、前は曜一朗と（大久保）嘉人さんの強力トップ！どうですか！」と柿谷さんに評価を求めると、「めっちゃセンスある、めちゃくちゃセンスあるよ」と大絶賛され、槙野さんは大爆笑。柿谷さんは「監督とも話したけど、こんな感じっぽかったなぁ」とこぼし、「セレッソ大阪の黄金期を支えた選手たちを見たいなってことで選んだんだけど」と話す槙野さんに「セレッソOBくらい選手のこと知ってるよ」と柿谷さんも笑顔を向けました。

対するOSAKA BLUEを予想した柏木さんのスタメンを見て「いや、強すぎるわ。やっぱりメンバー変えようかな」という柿谷さんの第一声に笑いが起こります。「攻撃的な選手が多いから前に比重を置きたくて…」と語る柏木さんは、それぞれの動きを想像しながら強力なディフェンス陣を配置。トップに配置した本田圭佑選手、宇佐美貴史選手、家長昭博選手の3人に関しては「流動的に、誰が前でも機能するかなって。それで、サイドでは小野瀬（康介）くんも頑張ってくれる、と。これで戦ったら強いんじゃないかな」と説明し、柿谷さんも「めっちゃ強いでしょ」と笑いつつ「そういえば俺の引退試合なんだから、俺がスタメンを決めてもいいんですよね」と気づき、柏木さんのスタメン予想で選手の顔ぶれを改めて見ながら「これじゃ俺、点を取られへんと思う」と苦い顔に。槙野さんも「後ろ、ちゃんとしてるね～」とコメントし、柿谷さんがプロサッカー選手として戦う最後の対戦相手に思いを馳せました。

さらに引退試合で公約を掲げているという柿谷さん。その公約「負けない！！」と書かれたフリップを出すと「そういうのでいいの！？」と槙野さんから猛ツッコミが。「勝つとか負けないとか、当たり前なんじゃないの？」と聞く槙野さんに、柿谷さんは「いやいや、引退試合では当たり前じゃないでしょ」と説明。「引退試合って色々と思い出深いことが起こると思うけど、僕はFWの選手の引退試合なのに、点も取れなければ試合に勝てないかもしれない。僕はこのメンバーが相手なら0対0でもいいと思ってます。だからとにかく負けない！最後はひたすら守ってたりもすると思います。それくらいガチでやりたい」と熱く語ります。それを聞いた槙野さんは「うわーっ、すごいなぁ！」と感心し、「曜一朗はボールを持ってお客さんをワクワクさせるプレーができるっていうのが武器でもあるので、こんなアクロバティックなプレーが！っていう姿を期待したい！」と満面の笑みで語りました。柏木さんは「サッカー人生で負けないって言ったの初めてとちゃう？」と冗談混じりのコメントでスタジオを爆笑の渦に巻き込み、「楽しみたいって言ってたのに、今度は“負けない”なの？」と改めて聞くと、柿谷さんは「だって最後やもん！」と勢いよく答えます。柏木さんも頷きながら「そこがすごいと思った！あとはやっぱり、曜一朗って本当に創造性が豊かで、人をワクワクさせられるのが曜一朗の良さだと思うから、そういうプレーを見たい！」と笑顔でコメントしました。

なお「ABEMA」では、『YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合-LAST MAGIC-』を12月14日に無料生放送いたします。数々のプレーで多くの観客に夢と興奮を与えてきた“柿谷曜一朗”最後の戦いをぜひお楽しみください。（放送URL：https://abema.go.link/2x2pD）

■『ABEMAスポーツタイム』概要

- 【動画】強すぎる引退試合のスタメンを槙野智章が予想！(https://x.com/i/status/1998620945473490957)

#115放送日時：12月7日（日）夜10時～10時30分

放送URL：https://abema.go.link/cpAN9

出演者：

【メインコメンテーター】

槙野智章

【コメンテーター】

柏木陽介

柿谷曜一朗

【進行】

西澤由夏

