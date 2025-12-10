南国沖縄、白い金魚が織りなす雪景色「YUKINGYO」企画展が沖縄金魚ミュージアムで本日より開催！白いツリーと雪降る演出が調和し、館内を冬仕様へと彩る期間限定デザイン

株式会社UWS ENTERTAINMENT

株式会社UWS ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：宮澤雅教、以下UWS）と、株式会社沖縄タイムス社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：武富和彦、以下沖縄タイムス社）は、沖縄県豊見城市の「沖縄アウトレットモール あしびなー」で運営中の「沖縄金魚ミュージアム」にて、白い金魚と雪景色をテーマにした癒やしの冬企画「YUKINGYO」を開催します。

■「YUKINGYO」企画展 概要

館内全体では、白いツリーや冬をイメージした装飾を加え、通常展示をやわらかな冬景色へとアレンジしています。なかでも冬企画の中心となる「ZONE7：金魚ディスコ -KINGYO DISCO-」では、白系の金魚を多く取り入れた水槽展示と、エリア全体に雪が降る演出を組み合わせることで、水中と空間の両方で冬の情景を表現しました。幻想的な雰囲気をお楽しみいただける、期間限定のデザインとなっています。

■「UWS AQUARIUM × THE OKINAWA TIMES OKINAWA KINGYO MUSEUM（沖縄金魚ミュージアム）」概要

本施設は、アクアリウムクリエイター・GAKYO MIYAZAWA率いる株式会社UWS ENTERTAINMENTと、株式会社沖縄タイムス社が共同経営で展開する、金魚とアート、日本文化、沖縄の魅力、そしてエンターテインメントを融合させた唯一無二のエンターテインメントアクアリウムです。

館内では、約2,000匹・55種類の金魚を展示し、世界最大級の金魚「ジャンボオランダ」や、古来中国から琉球王国（沖縄）を経て日本各地に広まった「琉金」をはじめ、多彩な金魚たちが舞う姿をご覧いただけます。また、全長3メートルを超える大型水槽をはじめとした迫力ある展示空間も見どころのひとつです。

さらに、アート集団「ミラーボーラーズ」や、ガラスアート界の異端児「生田目礼一」氏とのコラボレーションによるアクアリウム展示など、アーティストとの共創による特別な演出もお楽しみいただけます。



開 催 期 間：2025年4月25日 ～

開 館 時 間：11：00～19：00 ※最終入場は閉館時間の30分前

料 金：大人 (大学・専門学生以上) : 1,500 円

子供 (小・中・高校生) : 800 円

幼児 (4~6歳) : 300 円

3歳以下 : 無料

【障がい者割引について】

各種障がい者手帳をご提示で、手帳をお持ちの方と同伴者1名に限り、入場料が通常の半額となります。当日受付にてチケットをご購入くださいませ。

※他の割引とは併用できません

場 所：〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎1-188 沖縄アウトレットモールあしびなー沖縄金⿂ミュージアム



■「株式会社UWS ENTERTAINMENT」について（ Webサイト https://www.uws.jp/）

会 社 名 ：株式会社UWS ENTERTAINMENT

所 在 地 ：〒135-0091 東京都港区台場一丁目7番１号 アクアシティお台場３階

代 表 者 ：代表取締役 宮澤雅教

事業内容：イベントの企画・運営、アクアリウムの制作・展示・メンテナンス、アクアリウムのリース・レンタル

■「株式会社沖縄タイムス社」について

会 社 名 ：株式会社沖縄タイムス社

所 在 地 ：〒900-8678 沖縄県那覇市久茂地2-2-2

代 表 者 ：代表取締役社長 武富和彦

事業内容：日刊新聞発行（沖縄タイムス、日刊スポーツ沖縄地域版）、文化事業・出版事業