「Moneybull」について徹底理解！　1日たりとも休ませない「余りにいい投資」とは

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、資産形成サービス「Moneybull」について深く学べるオンラインセミナーをライブ配信形式で開催することをお知らせいたします。

本セミナーでは、「Moneybullとは何か？」をテーマに、その仕組みをわかりやすく解説しつつ、実際の設定方法についてもアプリ画面を用いながら実践形式でご案内します。ライブ終了後はアーカイブを公開予定で、ご都合に合わせていつでも視聴いただけます。

＜セミナー概要＞

タイトル：Moneybull徹底理解 ～1日たりとも休ませない「余りにいい投資」とは～

主な内容：

・Moneybullとは何か（仕組み、基本用語の解説）

・アプリ画面を使った設定方法の実演

開催スケジュール：

・12月15日（月） 20:00～21:00 ライブ開催

・アーカイブは順次公開予定

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

講師：蓮見 健太（ウィブル証券）

申し込み方法：専用フォームからお申込みください https://www.webull.co.jp/webinar

＼余剰資金が動き出す「Moneybull」／

Moneybullは、投資効率を最大化することを目指し、余力資金を“常に働かせ続ける”という発想で設計された資産形成サービスです。本セミナーでは、その仕組み・特徴・活用方法を解説。投資初心者の方から、効率的な資産形成を追求する経験者の方まで、みなさまのご参加をお待ちしています！

Webullについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,500万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料及びリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

本セミナーはMoneybullへの投資勧誘を目的としています。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会