【実施報告】マレーシア現地企業と全66商談を達成、実務レベルのマッチングを展開

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2025年12月1日（月）～5日（金）の5日間、日本企業11社とマレーシア大手企業6社が参加した1対1の直接商談イベント「マレーシア商談確約ツアー」を実施しました。

本イベントでは、日本企業がマレーシア現地企業の本社を訪問し、期間中に合計66回の1対1商談を実施。現地企業の代表者と直接意見交換・商談を行いました。

■「マレーシア商談確約ツアー」とは

本イベントは、日本企業がマレーシア現地企業を直接訪問し、意思決定権を持つ経営層と1対1で合計66回の商談を行った、実践型の海外ビジネスマッチングプログラムです。

食品・飲料・美容・健康関連分野を中心に、日本企業11社がクアラルンプールを訪問し、現地企業代表との個別商談を実施しました。参加企業は、複数の現地企業と直接対話を重ね、市場の可能性や具体的な協業モデルについて踏み込んだ協議を行いました。

参加企業からは「単なる視察ではなく、実務レベルの議論ができた」

「現地進出に向けた確かな一歩になった」といった声が寄せられています。

当機構は今後も、マレーシアに加え、台湾・インドネシア・ベトナムなどアジア各国において、同様の実践型海外展開支援プログラムを推進してまいります。

【開催概要】

イベント名：マレーシア商談確約ツアー

開催期間：2025年12月1日（月）～5日（金）

開催地：マレーシア・クアラルンプール

形式：1対1個別商談形式

お問い合わせ：support-nexus@kokusaibiz.org

■参加日本企業

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY：https://kalos-beauty.co.jp/

株式会社銀座・トマト：https://ginza-tomato.co.jp/

株式会社スギタ：https://www.sugitakasa.com(https://ginza-tomato.co.jp/)

株式会社スモールジャイアンツスタジオ：https://craftwonder.jp/shop

合同会社プログレス：https://tiara7.jp/

株式会社HANA LABO：https://hanalabo.blog/

ベネビオ株式会社：https://lipovit.jp/

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(ERAM)：https://eram.jp/

株式会社JAPAN SOLUTIONS：https://japan-solution.jp/

LIFELONG株式会社：https://lifelong.co.jp/

株式会社ルクセス：https://www.luxces.jp/

■参加マレーシア企業

CASON：https://www.cason.com.my/

CASON Groupは、2008年に設立されたマレーシアの大手卸商社です。

日本の美容・健康・ライフスタイル製品を専門に輸入・販売しており、SASA、Watsons、Guardianなどの主要な小売チェーンからECプラットフォームまで、マレーシア全土に広範な販売ネットワークを構築しています。



STORE N GO：https://storengo.com.my/

主要小売チェーンや大手ECプラットフォームとの強力なネットワークを持ち、幅広い流通チャネルへのアクセスを提供します。実店舗とオンラインマーケットプレイスの両方と提携しており、製品が適切な市場に届くようサポートし、ブランドの認知度向上や売上拡大に貢献します。ネットワークを活用して、新たなビジネス機会を開拓し、複数チャネルでの事業拡大を実現可能です。



FAN JAPAN：http://fanjapan.jp/

「日本から世界へ、そして世界から日本へ」をコンセプトに、国内産業の成⾧支援と日本製品・サービスの世界展開を推進しています。

13 Media(Blossom Commerce)：https://www.13media.co/

2020年に設立。小規模な自宅オフィスからスタートし、現在はSunway Nexis Kota Damansaraに拠点を構えています。企業のeコマースやデジタルマーケティング支援を行い、デジタル戦略の立案・実行をサポートしています。



Dream X Media：https://www.dreamxmedia.asia/

2023年に設立されたeコマース支援企業で、設立1年でマレーシアのトップコンテンツTikTok Shopパートナー(TSP)に認定されました。TSPはTikTok Shop出店者向けに、コンテンツ制作、ライブコマース運営、店舗開設支援などのサービスを提供します。



Golden corner：https://www.goldencorner.com.my/

Golden Corner Sdn Bhdは、2000年に設立されたマレーシアの美容製品専門の輸入・販売業者です。日本(J-beauty)と韓国(K-beauty)の製品をマレーシア市場に広めるパイオニアであり、メイクアップ、スキンケア、ヘアケア、インナーケアなど400以上の幅広い製品を取り扱っています。美容分野における豊富な経験と実績を活かし、パートナーブランドをマレーシアの成長市場へと導く、信頼性の高いディストリビューターです。

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。

■ 提供サービス（一部）

・RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）

・RENKETSU STORE（越境EC販売支援）

・海外企業との交流会・提携

・海外展開支援セミナー・体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/(https://kokusaibiz.org/)

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など