【PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店】12月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー愛媛松山店(いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場)

恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つずつ丁寧に仕立てた一点物のジュエリーを展開しております。





ホリデーシーズンの華やぎが広がる12月、PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店では、カスタムオーダー枠をはじめ、誕生石ジュエリーやミルグレインなど冬の装いに寄り添うラインアップをご紹介いたします。さらに、「Mille Gothique」冊子や季節限定のラッピングリボンをご用意し、松山ならではの落ち着いた店内でお選びいただける企画を揃えました。あわせて、「TRUNK SHOW」、「STONE marche」といったイベントも開催し、クリスマスに向けたジュエリー選びをお手伝いいたします。

※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。ております。商品情報、価格、サービス内容などは今後予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVAL

■ カスタムオーダー枠 ―ご自身へのご褒美にもプレゼントにも

マルシェで出会ったルースのお仕立てに適した「カスタムオーダー枠」に、新たなデザインが加わりました。石枠は軽やかな曲線で構成され、光を多方向から取り込むことで、宝石の透明感と輝きを引き立てる設計となっております。側面から見るとキューレットの先まで光が通り、宝石そのものの美しさを360度からご覧いただけます。

留め方は、爪留め・ふせ込み・ミル留めの3種をご用意し、リングとピアスは3種類、ペンダントは2種類からお選びいただけます。1粒のジュエリーだからこそ、留め方の違いが際立ち、シンプルでありながら奥行きのある表情をお楽しみいただけるデザインです。

リングの腕には刻み模様を施し、クラシカルなアクセントとともに、手仕事ならではの温かみを感じていただける仕上がりといたしました。また、石枠の角度によって印象が大きく変わる点も特徴で、ペアシェイプを縦向きと横向きで重ねた際の立体感や、形やカットの異なるピアスを組み合わせた装いもご提案しております。

パーセル ジュエリー愛媛松山店には、リング・ペンダント・ピアスの新作が到着しており、宝石の“横顔”の美しさを感じられるラインアップを揃えました。お持ちのルースや、マルシェでお選びいただいた石のお仕立ても承っておりますので、店頭にてお気軽にご相談ください。

TOPICS

【新作】カスタムオーダー枠：税込47,300円より。シルバー×K10のコンビネーション■ Birthstone Jewelry ― 12月の誕生石ジュエリーたち

12月の誕生石である「Tanzanite（タンザナイト）」と「Lapis Lazuli（ラピスラズリ）」を、パーセル ジュエリー愛媛松山店にてご紹介いたします。深みのある青が印象的な宝石を中心に取り揃えました。

「タンザナイト」は、世界でもタンザニアのメレラニ鉱床のみで産出される希少性の高い宝石で、光や角度によって青から紫へと揺らぐ多色性が特徴です。その青紫の色合いは、夕暮れ時の空を思わせる静かな奥行きを持ち、個性豊かな表情をお楽しみいただけます。

「ラピスラズリ」は、古くから“最高の青”として珍重されてきた宝石で、深く鮮やかな瑠璃色に、パイライトが星のように輝くコントラストが魅力です。守護の石として語り継がれてきた背景もあり、冬の季節に相応しい力強さと静けさをあわせ持ちます。

店頭には、リング・ペンダント・ピアスなど多彩なアイテムをご用意しております。誕生石が持つ豊かな青の世界をご覧ください。

タンザナイト、ラピスラズリ、12月の誕生石ジュエリーたち■ Milgrain ― 伝統技法が生むやわらかな輝き

冬の気配が深まる12月、指先にダイヤモンドのきらめきはいかがでしょうか。パーセル ジュエリー創業当初から長く愛されてきた「Milgrain（ミルグレイン）」シリーズをご紹介いたします。

「ミルグレイン」は、小さな世界の中にふたつの伝統技法を込めた、やわらかな輝きが特徴のジュエリーです。ダイヤモンドは一石ずつ丁寧に彫り留めを施し、縁を飾るミルは糸で一粒ずつ磨き上げることで、手仕事ならではの繊細な表情を生み出しております。

同じデザインでもひとつずつ異なる“揺らぎ”があり、クラフトの温かみを感じていただける仕上がりです。「プラチナ×ゴールド」のコンビネーションは重ね着けにも自然になじみ、クラシカルでありながら日常に寄り添う存在として、多くのお客様に親しまれております。

デザインは、ペイズリー、マーキス、ラウンド、スター、ペアシェイプの5種類をご用意し、落ち着いた華やかさを添えるラインアップとなっております。



冬の時期に手元を上品に仕上げるジュエリーとして、愛媛松山店でも人気のシリーズです。リング、ペンダントをご用意しております。

NOVELTIES

ミルグレイン・シリーズ：税込88,000円より(Pt950/k10YG・ダイヤモンド)リングだけでなくペンダントも■ Mille Gothique Booklet ― ミルゴシックの世界を冊子でご紹介

「Mille Gothique（ミルゴシック）」は、ゴシック建築を思わせる意匠と、アール・デコ期の美意識を継承した、パーセル ジュエリーを代表するシリーズのひとつ。手打ちによるミルが生み出す煌めきと陰影がダイヤモンドを引き立て、静謐な美しさをたたえています。

創業時より変わらず高い支持をいただいてきたこのシリーズについて、その魅力を一冊にまとめた冊子をご用意いたしました。ダイヤモンドのほか、ケシ真珠やカラーストーンを組み合わせたデザイン、唐草やリボンを取り入れたモチーフ展開など、多様なバリエーションをご覧いただけます。

また、ミル打ちの工程解説をはじめ、K9の地金や極小のダイヤモンドなど、使用素材についても丁寧に紹介しております。ミル ゴシックが持つ奥行きある世界観に触れていただける内容となっております。

冊子は各店舗にてお渡ししておりますので、ご来店の際にスタッフまでお申し出ください。

ご来店の際にスタッフまでお申し出ください■ Holiday Season Limited Ribbon ― ホリデーシーズン限定リボン

「Holiday Season Limited Ribbon（ホリデーシーズン限定リボン）」は、期間限定のラッピングリボンです。シャンパンの泡を思わせる柔らかな煌めきと透け感のあるオーガンジー生地に、ゴールドのブランドロゴをあしらいました。

冬の街並みを明るくするような季節感のある色調が特徴で、贈り物に上質な華やかさを添える仕様となっております。日頃の感謝を込め、スタッフが一つ一つ丁寧にお包みいたします。

「ホリデーシーズン限定リボン」は12月25日までの限定展開です。ご自身への贈り物としても、大切な方へのギフトとしてもお選びいただけるラッピングをご用意しております。

JEWELRY EVENTS

フランスの無形文化財企業に特注した限定リボン

街の明かりがにぎわいを見せる12月、パーセル ジュエリー愛媛松山店では、新作ジュエリーをご覧いただける「TRUNK SHOW（トランクショー）」と、多彩なルースが揃う「STONE marche（ストーンマルシェ）」を開催いたします。クリスマスシーズンに向けたジュエリー選びを、落ち着いた店内でゆっくりとお楽しみいただける内容となっております。



いずれのイベントもご予約をおすすめしております。ご予約・お問い合わせは店頭のスタッフまで、またはお電話（089-948-2856）にて承ります。InstagramのDMでのお応えは出来ませんのでご了承くださいませ。

■ TRUNK SHOW ― 12月11日(木)・12日(金)

「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃う2日間のイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

「トランクショー」では、今月も初お披露目となるジュエリーを多数ご紹介いたします。



◯ ダイヤモンドフォークリング

今回の目玉のひとつである「ダイヤモンドフォークリング」は、パーセル ジュエリーのデザイナーが時間をかけて形にした新作で、ホワイト、イエロー、シャンパン、ゴールデンなど、自然の色味を活かしたダイヤモンドを繊細に組み合わせた一点ものです。地金にはプラチナを使用し、重厚感のある白い輝きがダイヤモンドの色彩を際立たせます。リングの先端まで丁寧に石留めを施し、角度や高さを細かく調整することで、光を多方向から拾う仕上がりとなっております。アームの内側に施したミルにより、手元の所作にも美しい表情が生まれます。

◯ ウェーブラインリング

一石の存在感を引き立てる緩やかな「ウェーブラインリング」も初登場いたします。ダイヤモンド、サファイア、カラーストーンで展開し、指先をすっきり見せるフォルムが特徴です。ひとつのリングで上下の向きを変えるだけで印象が変わり、重ね方によって華やかにも控えめにも調整できる、日常にも取り入れやすいデザインとなっております。

このほかにも多彩な新作をご用意し、シーズンにふさわしいジュエリーを幅広く取り揃えました。愛媛松山店でゆっくりとご覧ください。

ダイヤモンドフォークリング：税込371,850円より(Pt950・ダイヤモンド)ウェーブラインリング：税込91,300円より(K10YG・K10PG・K10CG・天然石)■ STONE marche ― 11月27日(土)・28日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度のイベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただける2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご紹介しております。

年の瀬を迎える12月は、冬の澄んだ夜空を思わせるダイヤモンドや青色のルースを中心に、幅広いラインアップをご用意いたします。

ダイヤモンドは、インクルージョンまで美しさを宿すナチュラルカラーを揃え、コニャックやシェリーを思わせるオレンジやブラウン、淡いイエローなど、豊かな表情をお楽しみいただけます。色合いだけでなく、カットの違いによって印象が大きく変わる、ダイヤモンドの奥深さを感じていただける内容となっております。

青のルースは粒選りの品揃えで、12月の誕生石であるタンザナイトやターコイズは存在感のある大粒をご紹介いたします。ブルージルコンは「Pomponne（ポンポネ）」にお仕立ていただけるサイズをご用意し、さらに、昼と夜のあわいを思わせるカラーチェンジガーネット、深い青を帯びるコバルトブルースピネル、やわらかなシルキーブルーが印象的なサファイアなど、多様な青の世界をお楽しみいただけます。

ルースをそのままお迎えいただくほか、組み合わせによるオーダージュエリーのご相談も承っております。愛媛松山店の落ち着いた空間で、宝石それぞれが持つ個性をじっくりとご覧いただけます。

PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店

ナチュラルカラーダイヤモンドから多種多様なブルー系ルースを取り揃えました

中四国初の常設店舗として2025年4月30日にオープンしたパーセル ジュエリー愛媛松山店。いよてつ高島屋の落ち着いた雰囲気の中で、カラーストーン、ダイヤモンド、パール - すべて一点ものの多彩なジュエリーをご覧いただけます。着席型のご相談スペースもあり、初めての方からじっくり選びたい方まで、リラックスしてお過ごしいただける空間です。既存のコレクションに加え、素材のルース選びからオーダーのご相談まで、専門知識をもつスタイリストが丁寧にご案内いたします。

◯ 店長：志度澤（@ayaka_parcelle(https://www.instagram.com/ayaka_parcelle/)）

◯ 所在地：〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話兼FAX：089-948-2856

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_matsuyama/

◯ 営業時間：10:00より19:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ 公式オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !

2025年11月10日(月)、パーセル ジュエリーの「公式オンラインストア(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。オープン記念として、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）を付与するほか、購入時10％ポイント還元・送料無料キャンペーンを実施しております。皆さまのご利用をお待ちしております。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。