子ども食堂に一年で最も美味しい季節のいちごを届けるために
GNホールディングス株式会社（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長 天野慎太郎、以下「GNホールディングス」）傘下の農業法人株式会社mino-lio（ミノリオ）（本社：群馬県高崎市 代表取締役社長 天野洋一、以下「mino-lio」）は、2025年12月1日より、日本初・実績No.1のクラウドファンディングサイト「READYFOR」にて、リサイクルオイルの活用＆脱炭素にこだわった「地球想いのいちご」を、群馬県内の子ども食堂に届けるための支援プロジェクトをスタートいたします。
昨今の物価高騰により、いちごをはじめとした多くの食材の価格は上昇し、家計への負担が増しています。そのなかで、家庭や地域を支える役割を担う「こども食堂」では、利用者数が増える一方で、多くがボランティアで運営されており、十分な食材確保が難しい状況があります。
mino-lioは、昨年実施したクラウドファンディングを通じ、多くの支援のもと資源循環型農業によるいちご栽培を実現し、支援者の皆さまの想いが込められた「地球想いのいちご」を、地域のこども食堂に寄付することができました。昨年に引き続き、より多くの子ども食堂に当園のいちごを届けたいという想いから、今年もクラウドファンディングを実施します。本取り組みを通じて、こども食堂の支援に加え、資源循環型農業やカーボンニュートラルへの関心を広げ、未来を担う子どもたちへ環境配慮のバトンをつないでいくことを目指します。
クラウドファンディングの内容
mino-lioは、クラウドファンディングサイト 「READYFOR」 を通じ、支援者の皆様に自社農園「ぐるりいちご農園」で栽培した「やよいひめ」「よつぼし」のいちごをリターンとしてお届けします。
また、一部のリターンは 群馬県の福祉施設マッチングコーディネート制度を活用し、県内のこども食堂等へ寄贈します。
mino-lioの美味しさにこだわったいちご作り
カネコ種苗様監修の元、いちごが育つために最適な環境作りに日々取り組んでいます。
群馬を代表する品種であり大粒で甘みが強い「やよいひめ」と、適度な酸味と濃厚な甘さが特徴の「よつぼし」を栽培しています。ぐるりいちご農園の「よつぼし」は、「第2回 全国いちご選手権」入賞しました。（主催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会）
品種に関係なく、地域の洋菓子店様などへの卸やホテルでご使用いただくなど、自信を持って皆様にお届けできるいちごです。
やよいひめ
2005年に品種登録された群馬県生まれのいちごです。粒が大きく、少しオレンジがかった明るめの赤色が特徴。甘味が強くてまろやかな酸味があるいちごです。
（※画像はイメージです）
よつぼし
2017年に品種登録された「種子繁殖型」のいちごです。甘味が強く、酸味も適度にあるので濃厚な甘酸っぱさが味わえます。
（※画像はイメージです）
こどもの居場所づくりと寄贈について
群馬県では、子どもたちが安心して過ごせる「子どもの居場所」を支援しており、運営を支える食材や人材などの支援が重要テーマとなっています。
mino-lioは、県が提供する 「マッチングコーディネート制度」 を通じ、
「こどもが自然と笑顔になれるいちご」を必要とする子ども食堂へ届けています。
寄贈が決定している子ども食堂・支援団体（敬称略）
●前橋市
るりあるく
なないろ堂
まえばし子ども食堂
BIBI飯
南橘こども食堂
こども食堂 集まれ前橋スポット
はっぴーすまいる
群馬ヤクルト子ども食堂
（前橋市社会福祉協議会よりご紹介）
●高崎市
中居町子ども食堂
晴れのひ
こちら、学校前食堂
●安中市
ジジババ子ども食堂
みんなの食堂 in まついだ森の家
子どもワクワク食堂
みんなのナカマチ
日清堂みんなのお弁当屋さん
わんぱく子ども食堂
笑顔で子育て支援の会
こどもしょくどう_世界どこでもカリル
子ども食堂白才むら
子ども食堂キッチンーJJ
（群馬県こども・子育て支援課 コーディネーターと連携し選定）
■活動の意義
ぐるりいちごのこども食堂プロジェクトは、
“ただ美味しいいちごを届けるだけの活動ではありません”。
子どもたちに、食べ物の大切さ、農業の重要性、環境保護の必要性
を感じてもらうきっかけをつくることが目的です。
いちごの味わいだけでなく、その生産背景や関わる人々の努力を知ることが、
未来の持続可能な社会を考える力につながると信じています。
■今後の寄贈拡大について
社会福祉協議会・行政との連携を深め、以下の方向で支援範囲を広げていきます。
対象：群馬県内の子ども食堂・社会福祉施設
規模：複数箇所へ順次拡大
決定方法：書類・ヒアリングによる選考
■リターンに関して（※画像はイメージです）
１.【個人様向け】
価格：10,000円
返礼品：いちご250g × 4パック
寄付品：いちご約1.5kg（6パック相当）を子ども食堂へお届けします。
※施設規模に応じて3~7kgを寄付します
内容：やよいひめ or よつぼし（農園にて選定）
発送：2026年1月中旬～4月下旬（クール便）
２.【法人向け】
価格：200,000円
返礼品：いちご狩り体験（20名様）
寄付品：半額（100,000円分）約30kg相当を子ども食堂へお届けします。
※施設規模に応じて3~7kgを寄付します
内容：収穫体験／プロレクチャー／60分食べ放題／お土産2パック
開催：2026年2月中旬～4月下旬予定
３.【法人様/チケットコース】
価格：200,000円
返礼品：いちご250g×4パックお届けチケット20枚
寄付品：半額（100,000円分）約30kg相当を子ども食堂へお届けします。
※施設規模に応じて3~7kgを寄付します
内容：やよいひめ or よつぼし（農園にて選定）
発送：2026年1月中旬～4月下旬（クール便）
■本プロジェクトに関して
商品情報やリターンの詳細に関しては下記よりご確認ください。
・プロジェクト名：「こども食堂に循環型農業から生まれた「地球想いのいちご」を届けたい！」
・プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/gururi-ichigo2026
■プロジェクトへの想い
私たちは自動車ディーラーならではの資源を活用し、持続可能な社会へ貢献するべく、回収したエンジンオイルの再生と農業経営支援を実現したいと考えております。
持続可能な農業経営のモデルを築き上げ、周辺地域に広めていくことで、社会全体の持続可能性が高まることを願っています。そしてそれは、未来の世代に美味しい農作物を提供するだけでなく、環境への負荷を軽減し、地球温暖化の問題を解決することにもつながると信じています。
一緒に未来への扉を開き、美味しい農作物が生産できる持続可能な社会を築いていきましょう。どうか、ご支援をお願い申し上げます。
■GNホールディングス株式会社について
会社名：GNホールディングス株式会社
所在地：群馬県前橋市城東町一丁目６番地の８
設立年月：1925年12月
代表 ：天野 慎太郎
HP ：https://www.gnhd.co.jp/
事業内容：GNグループの経営統括
■株式会社mino-lioについて
会社名：株式会社mino-lio（読み：ミノリオ）
所在地：群馬県高崎市中尾町467
設立年月：2022年12月
代表 ：天野 洋一
HP ：https://mino-lio.co.jp/
事業内容：再生重油を利活用した農園経営・支援