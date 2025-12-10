【3年ぶり開催！】「SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス 」が2026年3月19日(木)～3月23日(月)、富山城址公園にて開催決定

株式会社ミューテーション

登録者数189万人超えラーメンYouTuberのSUSURUが厳選した“今食べてほしいラーメン”10店舗が集まる「SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス」を、2026年3月19日(木)～2026年3月23日(月)に富山県の城址公園で3年ぶりの開催をいたします。

今年の開催期間は5日間！普段なかなか足を運ぶことのできない全国の有名店や、行列の絶えない超人気店など総勢10店舗がこの期間だけ富山に集結します！！

ラーメン以外にも、グルメやドリンクブース、SUSURU出演のステージコンテンツも予定。

＜開催概要＞

■名 称：SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス

■会 期：2026年3月19日(木)～3月23日(月) 10:00～20:00

■場 所：富山城址公園（富山市本丸1）

■主 催：SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス実行委員会

■メディアパートナー：富山テレビ放送株式会社

■協 力：株式会社SUSURU LAB.

■入 場：無料

▽公式サイト：https://toyama-ramenfes.com/

▽公式X（旧Twitter）：https://x.com/toyama_ramenfes

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/toyama_ramenfes/

▽公式Threads：https://www.threads.com/@toyama_ramenfes

▽公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@toyama_susuru.ramenfes



〈ラーメン券について〉

ラーメンを食べるにはラーメン券が必要です。

▼購入場所

・公式Webサイト

・ファミリーマート店内のマルチコピー機

・当日チケット販売所

詳細は公式Webサイトでご確認ください。

【最速先行販売】 販売期間：12月20日(土)10:00～12月31日(水)23:59

● ラーメン券

1杯券：980円（ファスト券無料特典付き）

【前売券】 販売期間：2026年1月1日(木)00:00～3月18日(水)23:59

● ラーメン券

1杯：980円

3杯：2,910円（1杯970円）

5杯：4,800円（1杯960円）

10杯：9,500円（1杯950円）

● ファスト券：1,000円

【当日券】 販売期間：2026年3月19日(木)10:00～3月23日(月)19:00

● ラーメン券

1杯：1,000円

● ファスト券：1,000円

（※すべて税込表記）

〈SUSURU TV. について〉

青森県弘前市出身。YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」を運営する、

生粋のラーメンYouTuber。

“毎日ラーメン健康生活“をテーマに、これまで3500日以上、毎日ラーメンをすする動画を投稿し続けており、チャンネル登録者数は189万人超、総再生回数は10億回を突破。

日本全国、時には海外まで足を運び、現時点で5,000店舗以上食べ歩いています！

■YouTube https://www.youtube.com/@SUSURUTV

■X（旧Twitter）https://twitter.com/susuru_tv

■Instagram https://www.instagram.com/susuru_tv/

■TikTok https://www.tiktok.com/@susuru_tv

■SUSURU WEB. https://www.susurulab.co.jp/