【3年ぶり開催！】「SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス 」が2026年3月19日(木)～3月23日(月)、富山城址公園にて開催決定

写真拡大 (全4枚)

株式会社ミューテーション


登録者数189万人超えラーメンYouTuberのSUSURUが厳選した“今食べてほしいラーメン”10店舗が集まる「SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス」を、2026年3月19日(木)～2026年3月23日(月)に富山県の城址公園で3年ぶりの開催をいたします。



今年の開催期間は5日間！普段なかなか足を運ぶことのできない全国の有名店や、行列の絶えない超人気店など総勢10店舗がこの期間だけ富山に集結します！！


ラーメン以外にも、グルメやドリンクブース、SUSURU出演のステージコンテンツも予定。




＜開催概要＞


■名　称：SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス


■会　期：2026年3月19日(木)～3月23日(月)　10:00～20:00


■場　所：富山城址公園（富山市本丸1）




■主　催：SUSURU TV. presents 富山ラーメンフェス実行委員会


■メディアパートナー：富山テレビ放送株式会社


■協　力：株式会社SUSURU LAB.
■入　場：無料



▽公式サイト：https://toyama-ramenfes.com/


▽公式X（旧Twitter）：https://x.com/toyama_ramenfes


▽公式Instagram：https://www.instagram.com/toyama_ramenfes/


▽公式Threads：https://www.threads.com/@toyama_ramenfes


▽公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@toyama_susuru.ramenfes



〈ラーメン券について〉


ラーメンを食べるにはラーメン券が必要です。


▼購入場所


・公式Webサイト


・ファミリーマート店内のマルチコピー機


・当日チケット販売所



詳細は公式Webサイトでご確認ください。



【最速先行販売】　販売期間：12月20日(土)10:00～12月31日(水)23:59


● ラーメン券


1杯券：980円（ファスト券無料特典付き）



【前売券】　販売期間：2026年1月1日(木)00:00～3月18日(水)23:59


● ラーメン券


1杯：980円


3杯：2,910円（1杯970円）


5杯：4,800円（1杯960円）


10杯：9,500円（1杯950円）


● ファスト券：1,000円　　



【当日券】　販売期間：2026年3月19日(木)10:00～3月23日(月)19:00


● ラーメン券


1杯：1,000円


● ファスト券：1,000円


（※すべて税込表記）



〈SUSURU TV. について〉




青森県弘前市出身。YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」を運営する、


生粋のラーメンYouTuber。


“毎日ラーメン健康生活“をテーマに、これまで3500日以上、毎日ラーメンをすする動画を投稿し続けており、チャンネル登録者数は189万人超、総再生回数は10億回を突破。


日本全国、時には海外まで足を運び、現時点で5,000店舗以上食べ歩いています！
■YouTube　https://www.youtube.com/@SUSURUTV


■X（旧Twitter）https://twitter.com/susuru_tv


■Instagram　https://www.instagram.com/susuru_tv/


■TikTok　https://www.tiktok.com/@susuru_tv


■SUSURU WEB.　https://www.susurulab.co.jp/