株式会社Taomicsの大岡忠生CEOをPLとしたJST「共創の場形成支援プログラム未来共創分野（フェーズ1）」の採択決定について

山梨大学発ベンチャーの株式会社Taomics（代表取締役：大岡 忠生）は、国立大学法人山梨大学を代表機関、株式会社Taomicsを幹事機関とする産官学連携プロジェクト「オミックス・IoT・AIで健康と社会を最適化する 山梨ヘルスケア・セントラルシティ未来共創拠点」が、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の「共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）未来共創分野 (フェーズ1)」に採択されたことをお知らせします。

本プログラムは、文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）により実施され、大学等のうち地域大学等を中心とし、若手研究者をプロジェクトリーダーとするチームによって、ステークホルダーとの議論等を通じて地域の社会課題を見極め、当該社会課題の解決に寄与するグローバル水準の研究成果の創出と将来の自立的・持続的な産学官共創拠点の形成を目指すもので、49 件の申請応募中 3 件が採択されました。

Taomicsは、参画機関（下記参照）との協力の上、本拠点において中核となる地域住民からのオミックス・IoT情報の収集や、同情報とAI技術を組みあわせたデジタルツインモデルの作成、研究参加者が活用するデジタルヘルスプラットフォーム「Taohealth」の開発・運営を担い、山梨県や山梨県中央市を中心として、住民一人ひとりが自ら健康情報を利活用できる健康情報基盤の構築と、自然と個別の行動変容が促されることによる地域全体の医療費・健康指標の改善に貢献していきます。

プロジェクト実施概要

１．拠点名称：

オミックス・IoT・AIで健康と社会を最適化する

山梨ヘルスケア・セントラルシティ未来共創拠点

２．プロジェクトリーダー：

大岡 忠生 株式会社Taomics（山梨大学発ベンチャー企業） 代表取締役

山梨大学大学院総合研究部 医学域 社会医学講座 准教授

３．副プロジェクトリーダー（３名）：

赤岡 重人 山梨県中央市 副市長

金子 真吾 株式会社はくばく 市場戦略本部 開発部 部長

三友 周太 シミックホールディングス株式会社 Consulting and Navigation Unit. Principal

４．代表機関

山梨大学

５．拠点運営機構 設置責任者

市川 満 山梨大学 理事・副学長

６．幹事自治体

山梨県、山梨県中央市

７．幹事機関

株式会社Taomics、株式会社はくばく、シミックホールディングス株式会社、

公益財団法人山梨総合研究所

８．参画機関

（１）大学等：

東京大学、東北大学、千葉大学、東京科学大学、九州大学、福島県立医科大学、奈良女子大学、ハーバード大学、スタンフォード大学

（２）企業等：

グーグル合同会社、株式会社電通、大塚製薬株式会社、株式会社JTB、積水ハウス株式会社、株式会社東急、サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ、株式会社クスリのサンロード、株式会社日医工山梨

９．プロジェクト概要図１０．プロジェクトが目指す将来像

本プロジェクトでは、山梨県中央市を中心に、オミックス情報 (※1) ・IoT (※2)・AIを組み合わせた世界最大級の健康データ基盤を築き、地域の皆さまとともに「病気にならない街づくり」を進めていきます。これまで山梨大学が培ってきた山梨マルチオミックスコホート研究 (※3) を地域に実装して発展させることで、住民の皆さまが自分の健康情報を日常の行動に活かし、主体的に健康をデザインできる社会インフラを整備していきます。この仕組みが整うことで、街全体が病気にならないように住民を見守り、住民の健康情報が自然と蓄積され、生活習慣病の予防や早期介入が地域レベルで実現します。結果として医療費の抑制や新産業の創出、生産性の向上につながり、地域経済そのものが持続的に発展していきます。

また、大学・地域企業・自治体が一体となって、「住民主体で健康を守る山梨モデル」を全国、そして世界へ発信し、他地域への展開も進めていきます。将来的には、品川駅から約２０分でアクセス可能となるリニア新幹線・山梨新駅の周辺に、研究・産業・住民生活が有機的につながる「未来のヘルスケア拠点」を形成し、世界に開かれた健康都市として成長していくことを目指します。私たちはここ山梨から、誰もが自らの健康を育み、街とともに未来をつくる「ヘルスケア・セントラルシティ」を創出し、日本・山梨発の新しい予防医療モデルと次世代型の健康産業を世界に向けて発信していきます。

（用語説明）

※1 オミックス情報

遺伝子（ゲノム）、体内のたんぱく質（プロテオーム）、代謝物（メタボローム）など、体の状態を総合的に理解するための「分子情報のセット」を指します。血液などの検査から何千～何万もの項目を一度に測定し、病気のリスクや体質、体の変化を通常の血液検査よりも詳しく知ることができます。

※2 IoT （Internet of Things）

スマートウォッチや健康家電、センサーなど、身の回りのさまざまな機器がインターネットにつながり、データを自動的に記録・蓄積する仕組みのことです。例えば、歩数・心拍・睡眠などのデータが自動的に集まり、健康管理に活かせるようになります。

※3 山梨マルチオミックスコホート研究

山梨大学医学部社会医学講座の大岡忠生准教授が中心となって実施している、大規模な健康調査研究です。住民の方々から遺伝子・たんぱく質・代謝物などのオミックスデータに加え、生活習慣やIoTデータも組み合わせて収集し、AIを活用することで病気の予防や健康づくりに役立つ新しい知見を生み出すことを目的としています。

JST COI-NEXT未来共創分野 採択情報

JST「COI-NEXT 未来共創分野」 プレスリリース

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1815/index.html

共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）は、JSTが推進する大型研究プログラムであり、大学・企業・自治体・市民など多様なステークホルダーが参画する「共創の場」を形成し、長期的な時間軸で社会課題の解決と新産業創出を目指すものです。未来共創分野では、将来の自立的・持続的な産学官共創拠点の形成を見据えた挑戦的な構想に対し、ビジョンの具体化や共創体制の構築を支援します。

Taomics社における情報セキュリティ・プライバシー保護への取り組み

本拠点では、オミックス情報・生活習慣情報・医療情報といった個人データを扱います。株式会社Taomicsは、こうしたデータを安全・安心に取り扱うための体制として、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格 ISO/IEC 27001 に基づく認証を取得しており、データの機微性に見合ったセキュリティレベルで拠点の研究・サービス基盤を支えます。

会社概要（株式会社Taomics）

社名: 株式会社Taomics（タオミクス）

種別: 山梨大学発ベンチャー

代表者: 代表取締役 大岡 忠生

縦断オミックスコホート研究の設計・解析、因果ネットワークAIを用いた疾患リスク予測プラットフォームの開発、デジタルヘルスアプリ「Taohealth」を中心とした行動変容支援サービスの提供を通じて、個人と地域の健康を科学的かつ持続可能な形で支えることを目指しています。また、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証（ISO/IEC 27001）を取得し、高度な情報セキュリティ体制のもとで医療・ヘルスケア関連データの取り扱いを行っています。

認証・資格: 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証（ISO/IEC 27001）取得

Webサイト: https://taomics.ai/

