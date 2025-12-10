【食べる美術工芸品】正倉院に眠る宝物箱を空想したケーキ、NOT WAGASHI『ベルベットクリームケーキ│宝匣菓（ほうこうか）』を発売

ナショナルデパート株式会社

ナショナルデパート株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：秀島康右）は、和菓子ではないブランド「NOT WAGASHI」から、『ベルベットクリームケーキ│宝匣菓（ほうこうか）』を12月20日に東京工場にて発売いたします。ECサイトは本日より予約受付開始。

本作は、“光を食べる”クリスタルサンドシリーズに続く作品として、光を透さないベルベット質感をテーマにした美術工芸菓子です。練り切り・求肥・羊羹と生クリームで構成され、和菓子の技法を拡張する新しい体験を提供します。

■ 宝匣菓（ほうこうか）とは

菱格子に水晶をはめ込み、薔薇文様の浮彫を施した優美な意匠

「宝匣」（ほうこう）とは、宝物を収めるための立派な箱を意味する言葉で、宝匣菓（ほうこうか）は正倉院に眠る宝物箱を空想したケーキです。

テーマ：光を閉じ込める“箱（匣）”の造形

- テーマ：光を閉じ込める“匣（はこ）”の造形- 構造：練り切りシェル × 求肥の弾力 × 羊羹の輪郭- 食感：「もちっと沈み、すっとほどける」二段階- 目的：和素材を工芸材料として扱い、ケーキの新しい形を提示

練り切り、求肥、羊羹和菓子素材で作る和菓子ではない何か

高濃度生クリームが練り切りと求肥で包まれてさらに濃厚に

和の素材で作り上げる「NOT WAGASHI」

日本の伝統素材は、その繊細さと機能性の高さにおいて世界に類を見ません。新作『ベルベット・クリームケーキ』は、この練り切り、求肥、羊羹といった和菓子の素材を使いながら、和菓子の枠を破壊するという矛盾に挑みました。外装の練り切りが白象牙や白磁の質感を生み出し、中身は洋菓子の核となる高濃度生クリームで構成。和素材がクリームケーキの構造を担う、「和菓子ではない、全く新しい何か」の誕生です。

「もちもち×つるん」が引き起こす食感のパラドックス

この和素材による多層構造は、未体験の食感のパラドックスを生み出します。ベルベットのような滑らかな練り切りがまず舌に触れ、次に高濃度生クリームの芳醇な冷たさが広がり、最後に現れる求肥と羊羹の層が「もちもち×つるん」の強い食感のコントラストで口内を占有します。菓子を「触れる美術品」へと昇華させる、革新的な食の体験です。

■ 商品ラインナップ（通常コレクション）

ベルベットクリームケーキ│白象牙 菱格子 水晶嵌 宝匣菓（しろぞうげ ひしこうし すいしょうかん ほうこうか）

この【食べる美術工芸品】は、練り切りで再現した象牙のようなマットで密度の高いアイボリーの質感で、光を拒み静謐な美を極限まで追求。その硬質で端正な造形は、精密な菱格子の刻みと、中央に純粋な透明感を宿す“水晶嵌（すいしょうかん）”という対照的な細工が施されており、工芸品としての緊張感が最も強い究極のモデルです。

ベルベットクリームケーキ│白磁 薔薇文様 象嵌 宝匣菓（はくじ ばらもんよう ぞうがん ほうこうか）

白磁のすべらかな肌理（きめ）を思わせる上品なマット質感を持ち、柔らかな練り切り生地の中に、薔薇文様を象嵌（ぞうがん）技法で浮かび上がらせ、文様構成が静かに沈み込む陰影の美を際立たせ、最も華やかで彫刻的な表情が際立つモデル。その一線を画す美術性は、触れた瞬間に美術品として繊細ながら力強い存在感を立ち上がらせます。

鑑賞する工芸菓子「NOT WAGASHI」の精神

『NOT WAGASHI』は、「和菓子ではない」という精神を掲げ、現代のデザインと美術工芸品の格調を融合させた新ブランド。菓子の世界に新しい波をつくり出します。

前作《秘宝》で示した工芸品の美に、「求肥（ぎゅうひ）」と「羊羹（ようかん）」いう新しい食感のオリジナリティーを加え、菓子を「鑑賞する工芸菓子」へと昇華させる、新工芸菓子《宝匣菓》シリーズで、和菓子ではない世界をさらに広げます。

【商品情報】

ブランド名：NOT WAGASHI

商品展開：ベルベットクリームケーキ│宝匣菓（ほうこうか）

発売日：2025年12月20日

販売場所：東京工場：東京都目黒区八雲2-6-11

サイズ：120×60×30mm

販売価格： 各2,580円（税込）

保存方法：店頭は要冷蔵、ECは要冷凍（-18℃以下）

内容量：1個入（個別包装）

賞味期限：店頭は2日間、ECは14日間

ECの発送方法：冷凍便

販売サイト：https://depa.stores.jp/



ナショナルデパート東京工場

販売所：東京都目黒区八雲2-6-11

営業：不定休（12:00～17:00）

お問い合わせ：03-6421-1861

※営業時間・在庫については要電話確認

ナショナルデパート株式会社

本社：岡山県岡山市北区天神町9-2