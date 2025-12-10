「燕チャンネル」、TikTok Shop 11月ブラックフライデーイベント“総GMVランキング”1位を獲得！特別企画が大きく貢献

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」が、TikTok Shopにおける2025年11月のブラックフライデーイベントにおいて、総GMV(月間流通総額)ランキング1位を獲得したことをお知らせします。

TikTok Shopのライブコマースは、年末に向けて特に活気が高まる時期です。そうした中で「燕チャンネル」では、視聴者との距離をより近く感じられるライブ運営や、自然と購買につながる流れづくりを大切にしながら、ブラックフライデーに向けて企画を綿密に準備してきました。ブラックフライデー期間中は、リアルタイムで変化する視聴状況や売れ行きを踏まえて、ライブ構成を柔軟に調整。視聴が伸びる時間帯に合わせた進行や商品紹介の最適化を行い、最後まで心地よく視聴でき、購入しやすい環境づくりに努めました。

さらに、ABITOKYOの人気アパレルに加え、海産物・美容機器・韓国コスメなど幅広いジャンルを展開。限定クーポンやタイムセールを組み合わせたことで、どの時間帯に参加しても楽しめるライブ体験を提供し、視聴者が自然に回遊しやすい導線を実現しました。

こうした取り組みが実を結び、「燕チャンネル」は2025年11月のブラックフライデーイベント総GMV(※)ランキング1位を達成しました。

※GMV(Gross Merchandise Value / グロス・マーチャンダイズ・バリュー)とは、ECサイトやフリマアプリなどのマーケットプレイスにおいて、特定の期間内に成立したすべての商取引の総額を指す指標です。

【チャンネル概要】

名称：「燕チャンネル」

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

美容、韓国コスメ、健康食品、アパレルなど、多岐にわたる商品をライブ販売しています。特に、「地方再生プロジェクト」に注力。宮城県や三重県などの特産品をライブコマースで展開し、地域活性化の一助となることを目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo