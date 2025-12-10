PG Labs、総額3億円のシード資金調達を実施「あらゆる資産をオンチェーン化する」

Public Goods Labs Ltd.

EthereumとLayer 2を軸にしたWeb3事業の企画・開発支援、およびPheasant Networkの開発にコミットする株式会社PGL(https://pglab.io/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田上智裕、以下：PG Labs）は、国内外のベンチャーキャピタルおよび個人投資家を引受先とする総額3億円のシードラウンド資金調達（グラント含む）を実施しました。

PG Labsはこれまでに、Ethereum FoundationやOptimism Foundation、Polygon Labs、その他主要Layer 2プロジェクトからグラントによる支援も受けています。

今回の資金調達を通じてPG Labsは、イーサリアムとLayer 2を活用したWeb3事業の企画・開発支援、およびLayer 2のインターオペラビリティプロトコル「Pheasant Network」への開発コミットを強化してまいります。

■PG Labsについて

詳細を見る :https://pglab.io/news/seed-funding

PG Labsは「Public Goods（公共財）」の理念を掲げ、「あらゆる資産をオンチェーン化する」ことを目的としたWeb3スタジオです。

イーサリアムとLayer 2を軸にしたWeb3事業を社会に浸透させるために、企画・開発支援、グローバル展開・マーケティング支援、財務戦略（暗号資産トレジャリー）支援事業を展開しています。また、これらの事業を支えるイーサリアムとLayer 2のインフラ整備に貢献すべく、Layer 2のインターオペラビリティプロトコルであるPheasant Networkの開発にコミットしています。

社名の「PG」は“Public Goods”の略であり、社会全体に資する仕組みを創ることをミッションとしています。PG Labsは、Pheasant Networkへのコミットで蓄積した経験やナレッジを生かし、世界中のパートナーと協力しながら日本における持続可能なWeb3エコシステムの構築を進めます。

■事業内容について

PG Labsは、主に以下の3つの領域で事業を展開しています。

■Pheasant Networkについて

- Ethereum・Layer 2を使ったWeb3事業の企画・開発支援戦略・企画からチェーン選定、開発までをワンストップで支援。PoC止まりではなく、実際に使われるWeb3事業・プロダクトを実現します。- グローバル展開・Web3マーケティング支援グローバル展開に必要なのは、戦略・ネットワーク・実行力の三位一体です。PG Labsは海外プロジェクトやLayer 2による支援を活かし、短期間でスケール可能なマーケティングを実現します。- Pheasant Networkの開発イーサリアムおよび30以上のLayer 2ネットワークに対応したインターオペラビリティプロトコル「Pheasant Network」の開発にコミット。ERC-7683への対応や、AIによってIntentを強化した「AIntent」への取り組みを推進しています。

Pheasant Networkは、AIによってIntentを強化した「AIntent」を実現するインターオペラビリティプロジェクトです。Ethereumおよび30以上のLayer 2に対応し、これまでに300億円以上のクロスチェーン取引を処理しています。

独自開発した「Optimistic Interoperability」の仕組みにより、インターオペラビリティプロトコルの中で理論上 ”最速” “最安” を実現しました。

■資金調達について

Pheasant Networkの詳細 :https://home.pheasant.network/

今回の資金調達は、Ethereum FoundationやOptimism Foundationなどによるグラント支援、国内外のベンチャーキャピタルおよび個人投資家の参画によって実施されました。調達額の50%はETHおよびUSDCによって実施され、待機資産の一部を運用に回すことで財務基盤を強化しています。

- Grants & Prizes：Ethereum Foundation、Optimism、Polygon、Scroll、Taiko、Linea、Alchemy、Gitcoin- ベンチャーキャピタル：mint、90s- 個人投資家：8名

Ethereum FoundationやOptimism Foundationなどからのグラントによる支援は、PG Labsが進めるPublic Goods開発に対するグローバルでの評価を示すものであり、今後もイーサリアムやLayer 2エコシステムへの貢献を継続していきます。

EFとPG Labsによる特別対談 :https://www.neweconomy.jp/features/ethl2/523257Ethereum Foundation Mo Jalil × PG Labs 田上 智裕

今回の資金調達により、PG LabsはPheasant Networkへの開発コミットを強化し、イーサリアムおよびLayer 2に関する研究開発・事業展開を進め、より多くの日本企業のWeb3事業支援を拡大していく予定です。

■今後の取り組みについて

PG Labsは今回の資金調達を機に、イーサリアムとLayer 2を軸とした事業の企画・開発を支援する「Web3スタジオ」としての知名度を高めていきます。

さらに「世界を支えるPublic Goodsを創る」をミッションとして、Pheasant Networkの開発強化を進めるとともに公共性と実用性を両立したWeb3インフラの構築を目指してまいります。

■会社概要

商号：株式会社PGL（PG Labs）

代表者：田上 智裕

所在地：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台 2F

資本金：1.5億円 (資本準備金を含む)

URL：https://pglab.io/