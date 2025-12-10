国産野菜パウダー「飲む粉野菜」に新たな特典。健康づくりを共に歩む「ゴールドメンバー制度」を開始
■「飲む粉野菜」とは？
「飲む粉野菜(https://vegetabletech.shop/)」は、国産野菜を最新の栄養学に基づいてパウダー化し、手軽に摂取できるようカプセルに詰めた健康サポート食品です。
「忙しい日々の中でも、野菜の栄養を効率よく補いたい」という声から誕生し、多くのお客様にご愛用いただいています。
農薬も化学肥料も使用していない国産野菜を100%使用。カプセルのため持ち運びも簡単で、いつでもどこでも野菜の栄養を手軽に補給できます。
■ 「ゴールドメンバー制度」の開始について
このたび当社は、定期便をご利用いただいているお客様への感謝を込めて、新たな特典プログラム「ゴールドメンバー制度」を開始いたします。
「飲む粉野菜」の定期便を4ヶ月以上継続されているお客様を、“未来の健康づくりをともに歩むパートナー”として「ゴールドメンバー」に認定。
長期にわたってご愛用いただいている皆さまの健康を、より豊かにサポートするための各種特典を提供してまいります。
■ゴールドメンバー特典
長期でご愛用いただいているお客様へ、感謝の気持ちをお届けするとともに、より充実した健康づくりをサポートします。
特典1. 専用メンバーズカードの進呈
ゴールドメンバー限定で、NFCタグを内蔵した特別デザインのメンバーズカードをお送りします。
スマートフォンにかざすだけで、会員限定の特設サイトにアクセスし、最新情報や会員向けコンテンツをご覧いただけます。
特典2. メンバー限定の特別情報を配信
健康的なライフスタイルを支える情報を定期的にお届けします。
メンバー限定の動画コンテンツや、生活をより豊かにする栄養・生活習慣に関するコラムなどを予定しています。
特典3. 特別キャンペーンへの優先案内
ゴールドメンバーだけが参加できる限定企画や、キャンペーンを順次公開予定です。
■ 今後のご案内について
ゴールドメンバー対象のお客様には、順次メンバーズカードおよびサービス案内を発送いたします。
到着まで楽しみにお待ちください。
「飲む粉野菜」を続けることは、ご自身の健康を守るだけでなく、大切な人との時間をより豊かにすることにもつながります。
当社はこれからも、皆さまの心身の健やかさを支えるサービスと商品づくりに取り組んで参ります。
■ベジタブルテック株式会社について
ベジタブルテックは、栄養学とテクノロジーで「健康と農業の循環事業」に取り組むヘルステック企業です。最新の栄養学にもとづき、農薬不使用の緑黄色野菜を、栄養素と食物繊維を保持したまま粉末化した「粉野菜」を開発し、「飲む粉野菜」としてD2Cで提供しています。
また、企業や団体とのコラボレーションを通じて、新商品開発や共同プロジェクトも積極的に行っています。
本社 ：〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目2番13号 大阪堺筋ビル3階
代表者 ：岩崎 真宏
創業 ：2015年7月7日
URL ：https://vegetabletech.co.jp/