国産野菜パウダー「飲む粉野菜」に新たな特典。健康づくりを共に歩む「ゴールドメンバー制度」を開始

■「飲む粉野菜」とは？

ベジタブルテック株式会社

「飲む粉野菜(https://vegetabletech.shop/)」は、国産野菜を最新の栄養学に基づいてパウダー化し、手軽に摂取できるようカプセルに詰めた健康サポート食品です。

「忙しい日々の中でも、野菜の栄養を効率よく補いたい」という声から誕生し、多くのお客様にご愛用いただいています。

農薬も化学肥料も使用していない国産野菜を100%使用。カプセルのため持ち運びも簡単で、いつでもどこでも野菜の栄養を手軽に補給できます。

■ 「ゴールドメンバー制度」の開始について

このたび当社は、定期便をご利用いただいているお客様への感謝を込めて、新たな特典プログラム「ゴールドメンバー制度」を開始いたします。

「飲む粉野菜」の定期便を4ヶ月以上継続されているお客様を、“未来の健康づくりをともに歩むパートナー”として「ゴールドメンバー」に認定。

長期にわたってご愛用いただいている皆さまの健康を、より豊かにサポートするための各種特典を提供してまいります。

■ゴールドメンバー特典

長期でご愛用いただいているお客様へ、感謝の気持ちをお届けするとともに、より充実した健康づくりをサポートします。

特典1. 専用メンバーズカードの進呈

ゴールドメンバー限定で、NFCタグを内蔵した特別デザインのメンバーズカードをお送りします。

スマートフォンにかざすだけで、会員限定の特設サイトにアクセスし、最新情報や会員向けコンテンツをご覧いただけます。

特典2. メンバー限定の特別情報を配信

健康的なライフスタイルを支える情報を定期的にお届けします。

メンバー限定の動画コンテンツや、生活をより豊かにする栄養・生活習慣に関するコラムなどを予定しています。

特典3. 特別キャンペーンへの優先案内

ゴールドメンバーだけが参加できる限定企画や、キャンペーンを順次公開予定です。

■ 今後のご案内について

ゴールドメンバー対象のお客様には、順次メンバーズカードおよびサービス案内を発送いたします。

到着まで楽しみにお待ちください。

「飲む粉野菜」を続けることは、ご自身の健康を守るだけでなく、大切な人との時間をより豊かにすることにもつながります。

当社はこれからも、皆さまの心身の健やかさを支えるサービスと商品づくりに取り組んで参ります。

■ベジタブルテック株式会社について

ベジタブルテックは、栄養学とテクノロジーで「健康と農業の循環事業」に取り組むヘルステック企業です。最新の栄養学にもとづき、農薬不使用の緑黄色野菜を、栄養素と食物繊維を保持したまま粉末化した「粉野菜」を開発し、「飲む粉野菜」としてD2Cで提供しています。

また、企業や団体とのコラボレーションを通じて、新商品開発や共同プロジェクトも積極的に行っています。

本社 ：〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目2番13号 大阪堺筋ビル3階

代表者 ：岩崎 真宏

創業 ：2015年7月7日

URL ：https://vegetabletech.co.jp/