「いちご赤坂Village」でMeet The Neighbors! - お隣りさんと仲良くなろう！ - イベントを開催

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

いちごが保有するオフィスと商業の複合ビル「いちご赤坂Village」にて、テナント様や近隣の皆さまをつなぐ「お隣りさん同士の交流会」イベントとして、「いちご赤坂Village - Meet The Neighbors!」を2025年12月1日に開催しました。いちご赤坂Villageは、いちごのオフィスブランド「Villageシリーズ」であり、ご入居いただくテナント様や地域の皆さまと一つのコミュニティを形成することを目指しております。

「いちご赤坂Village」における本イベントの開催は、昨年に続き2度目となります。

今回もいちご赤坂Villageにご入居いただいているテナント様であるブランドマーケティングエージェンシーの株式会社エフアイシーシー様にご協力いただき、「あらためまして、いっぽ踏みこんだら広がるつながり」をテーマに様々なイベントを開催いたしました。

当ビル1階テナントの「Arl Eee akasaka」様より美味しいお食事とドリンクと会場をご提供いただき、地下1階の「赤坂焼肉KINTAN」様にもお料理をご提供いただきました。

「Arl Eee akasaka」様の店舗と株式会社エフアイシーシー様のオフィススペースをイベント会場として、2階テナントの株式会社THパートナーズ様にご提案、企画していただいた、頭と体を使った「頭脳&運動会」、Meet The Neighbors! の開催目的である災害対策を踏まえて企画された「謎解き宝探し」等を楽しんでいただきました。

■ 「Meet The Neighbors!」開催の目的

当社は、サステナブルインフラ企業として、不動産を超えて、保有、運用物件のインフラとしての価値向上を目指しております。災害発生時においては、近隣での助け合いが不可欠であり、近隣とのコミュニティ形成は、重要なテナントサービスの一つと考えております。

本イベントは、防災イベントを兼ね「AED講習会」も実施しております。

当社では、今後も引き続き、社会的意義の大きな活動として、当社が保有、運用するビルをハブとして、「Meet The Neighbors!」を開催してまいります。

■ 「Meet The Neighbors!」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/298_1_42532a52834db588395c070749186c2e.jpg?v=202512100957 ]

■ いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英 コメント

いちご赤坂Villageで2回目のMeet The Neighbors! を開催しました。

9月にオープンした「Arl Eee akasaka」様を会場として、入居テナントの皆さまに集まっていただき、各社の紹介、参加者の紹介、チームに分かれてのゲーム大会などを盛大に行いました。

今回も入居テナントのエフアイシーシー様との共同企画によるコンテンツで入居者とオーナーとの連携、コミュニティ作りを実現できました。

最後に参加者全員でコミュニティゲームに参画し、Meet The Neighbors! の防災時の一致団結を目指した理念を共有することができました。

いちごはコミュニティの創出、地域の連携、防災緊急対策を目指したコミュニティイベント「Meet The Neighbors!」を開催してまいります。

■ 株式会社エフアイシーシー 代表取締役 森 啓子様 コメント

昨年に続き、今年も「いちご赤坂Village」でのフロアや業界の垣根を超えて交流する「Meet The Neighbors!」をFICCが企画させていただきました。初めて会うのに、前から知り合いだったかのように一緒に時間を過ごすことができる「Meet The Neighbors!」。新しく入居された方々も参加いただいた今年のイベントも、大切な繋がりの記憶が残る、とても貴重な体験でした。機会をいただきました、いちご様とVillageの皆さまに心から感謝いたします。

ビジネスやその環境が常に変化していく中で、このVillageにもまた新しい出会いなど、これからも色々な物語が生まれていくと思います。こうして出会い、ご縁をいただきましたことを、私たちFICCとしても忘れることなく、これからも繋がりを持たせていただきたく思っています。

Villageに集う皆さまのご発展を、心から願っております。

【当日の様子】

【イベントのご案内状】

