【ホテルメトロポリタン エドモント】「暁星(ぎょうせい)小学校聖歌隊」によるクリスマス チャリティーコンサートを開催

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／東京都千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）では2019年まで恒例になっていたクリスマスチャリティーコンサートを開催いたします。コロナ渦により開催が難しくなり、取りやめとなっていましたが6年ぶりに開催が決定しました。

チャリティーコンサートには、「暁星小学校（所在地／千代田区富士見、学校長／吉川直剛）」の聖歌隊の皆さまにご協力をいただきます。

暁星小学校聖歌隊の透明感ある歌声、澄んだメロディをロビーフロアに放ち、聴き手の記憶の中で永遠に生き続けるコーラスを演出します。当日募った義援金は全額、様々な人道的活動をする「日本赤十字社」に寄付をいたします。

チャリティーコンサートイメージ

■場 所：ホテルメトロポリタン エドモント 本館1階ロビー

■期 間：2025年12月18日（木）

■時 間：14：00～14：30

■出 演：暁星小学校聖歌隊

■ホテルメトロポリタン エドモント

1985年6月30日開業、今年は40周年。日本ホテル株式会社（所在地／東京都豊島区）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。本館とイーストウィングの2棟から構成され、客室数666室、レストラン・バー8店舗、宴会場13室の総合型シティホテル。東京の中心に位置し、3駅8路線が交差する交通アクセスに恵まれながら、伝統と新しさが織りなす、緑豊かな文京の地、飯田橋にたたずむホテル。「食のエドモント」と称される美味食彩、そして心を込めたおもてなしで、やすらぎと味わいに満ちたひとときをお届けします。

住 所：〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8

電話番号：03-3237-1111（代表）

URL https://edmont.metropolitan.jp/

〈アクセス〉

・ＪＲ飯田橋駅東口／ＪＲ水道橋駅西口より徒歩約5分

・地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

・地下鉄有楽町線／南北線／大江戸線A2出口より徒歩約5分

