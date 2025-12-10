【NHKカルチャー】冬を彩るお正月特別講座開催！人気の1日講座と冬のスペシャル企画

株式会社エヌエイチケイ文化センター

新年を迎える準備を楽しむ特別講座を開催！

手仕事・食文化を味わう冬のスペシャル企画！

新しい一年の始まりに向けて特別な体験をしませんか？

初心者さんも大歓迎！

お正月をより豊かに彩る特別講座を期間限定で開催します。

ご家族やご友人と一緒に楽しめる、多彩なラインナップをごお見逃しなく。

お正月講座

１.トロッケンクランツで作る『精麻を使ったお正月飾り』

講師：ATELIER MAISON DECO 主宰 三谷昌美

ワイヤーでひとつ一つ素材を組み上げる、ドイツの伝統工芸「トロッケンクランツ」。

木の実やスパイスを組み合わせ、精麻をあしらった新年飾りを制作します。

精麻は古来より「祓い清め」の象徴とされる縁起のよい天然繊維。

新しい年がよい年となるよう、心を込めて作る贅沢なひとときです。

２. 十割そば打ち 年越そばをつくろう！

講師：「蕎麦の膳たかさご」 三代目店主 宮澤佳穂

神楽坂の名店「蕎麦の膳たかさご」店主による直伝のそば打ち講座。

初めてでもご家庭で作れる打ち方を、プロが丁寧に指導します。

香り・コシともに格別な手打ちそばは年越しを特別に彩ります。

打ったそばは約4人前お持ち帰りいただけます。

３. 干支・午の木目込人形をつくる

講師：久月人形学院 特別講師 昇優久

縁起物として人気の木目込人形。

来年の干支「午」を伝統技法を用いて手作りします。

初心者でも取り組めるよう丁寧に指導するため、毎年多くの方が参加する人気講座。

玄関飾りや贈り物としても喜ばれる“手作りの干支人形”で新しい年を迎えませんか。

開催形式：教室

開催日時：１.12月20日（土）11：00～13：00

２.12月20日（土）10：00～12：00

３.12月19日（金）10：30～16：30

受講料：１.会員4,004円 一般(入会不要)4,576円

教材費6,050円

２.会員3,784円 一般(入会不要)4,356円

教材費1,600円程度（そば粉代）

３.会員6,985円 一般(入会不要)8,129円

教材費7,557円

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL

１.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324834.html

２.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325229.html

３.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324835.html