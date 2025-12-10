再生可能エネルギーの導入拡大について

株式会社ソシオネクスト

[横浜発、2025 年12月10日] 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、2025年11月より、新横浜本社における消費電力量の100％を再生可能エネルギー化しました。

これにより、2025年度のScope2(グループ連結ベース)における再生可能エネルギー由来の電力消費量は18.6％(前年度実績9.4%)、2026年度は約30％に達する見通しです。

当社グループが目標として掲げる「2050年までにScope1＋2のカーボンニュートラル実現」に向け、引き続き再生可能エネルギーの導入拡大など気候変動への積極的な対応を進めてまいります。

【再生可能エネルギー導入に関する取り組み】

2024年 4月 京都事業所 35%導入開始

2024年 4月 名古屋事業所 25%導入開始

2024年 4月 欧州2事業所 100%導入開始

2024年 4月 関東圏データセンター 100%導入開始

2025年 4月 仙台事業所 100%導入開始

2025年11月 新横浜本社 100%導入開始

ソシオネクストは、「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」 というミッションのもと、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置付け、事業活動を通して気候変動等の環境問題や社会課題の解決に真摯に取り組むとともに、ステークホルダーとの相互コミュニケーションに努め、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

ソシオネクスト サステナビリティ活動 :https://www.socionext.com/jp/sustainability/

ソシオネクストについて

株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SoC (System-on-Chip) のグローバルサプライヤーです。

「Entire Design」および「Complete Service」の提供による独自の「Solution SoC」ビジネスモデルを確立し、自動車、データセンター、ネットワーク、スマートデバイス、産業機器を始めとする先進テクノロジー分野におけるシリコンパートナーとして、お客様の製品やサービスを差異化する機能、性能、そして品質を提供することで世界のイノベーションに貢献しています。

ソシオネクストは横浜市に本社を置き、日本国内、アジア、米国およびヨーロッパの各拠点において製品開発および販売活動をグローバルに展開しています。詳しくは https://www.socionext.com/jp/ をご覧ください。

