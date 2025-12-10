「作家サンタとブックサンタ」に今年、20名が新たに参加！総勢45名でブックサンタを後押し

認定NPO法人チャリティーサンタ

特定非営利活動法人チャリティーサンタ（所在地：東京都千代田区、代表理事：清輔夏輝）が主催する社会貢献プロジェクト「ブックサンタ」の特別プログラム「作家サンタとブックサンタ」は、この度、小説、絵本など、幅広いジャンルから新たに20名の作家・文筆家の方々がご賛同・ご参加くださり、総勢45名（2025年12月10日時点）となりました。

「作家サンタとブックサンタ」は、困窮家庭など大変な境遇にある全国の子ども達へ、新品の本を届ける「ブックサンタ」の活動を、本の作り手である作家の皆様が応援する取り組みです。参加作家の方々が選んでくださった「今、子ども達に読んで欲しい本」を、その本の持つ力や物語の素晴らしさと合わせて発信することで、読書の機会が限られる子どもたちへ特別な「本との出会い」を届ける活動を後押ししています。

特設サイト：https://writer.charity-santa.com/



■「作家サンタとブックサンタ」とは

「作家サンタとブックサンタ」は、直木賞受賞作家である今村翔吾氏が発起人となり、2023年にスタートしました。文筆家の方々が、全国の貧困や被災、病気といった困難な境遇にいる子ども達へ「今読んで欲しい本」を選んで紹介するブックサンタの特別プログラムです。

このプロジェクトを通じ、子ども達に本を読む楽しさを広めるだけでなく、文筆家の方々の選書とメッセージを公開することで、ブックサンタへ寄付をされる一般の方々が本を選ぶ際の参考にしてもらい、「誰かのサンタクロースになる」という寄付の楽しさを高める狙いもあります。

今年は、小説家、絵本作家、文筆家など幅広い分野から12月10日時点で20名が新規で参加してくださり、総勢45名の参加となりました（今後も新たに参加予定）。特に、映像化作品の原作者や人気絵本作家など、注目の顔ぶれも参加してくださいました。この広がりは、本を子ども達に届ける活動への共感の広がりでもあると考えています。チャリティーサンタでは、今後も一人でも多くの文筆家の方々にご協力いただき、その輪をさらに広げていくことを目指しています。

■今年度、新たに加わった文筆家の皆さまと選書タイトル

今年の活動に賛同し、新たに「今読んで欲しい本」を選んでくださった作家・文筆家の方々と推薦いただいたタイトルは以下の通りです。（※50音順、敬称略）人気ミステリー作家や、メディアで話題の作品の原作者、著名な児童文学者・絵本作家など、幅広いジャンルからご参加いただきました。

■作家サンタ発起人・今村翔吾氏からのメッセージ

- 浅倉秋成: 『ラッシュライフ』- あさのますみ: 『リジーと雲』- 麻生かづこ: 『パディントンのクリスマス』- 石川宏千花: 『ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします』- おおぎやなぎちか: 『岸辺のヤービ』- 岡崎琢磨: 『子どものための哲学対話』- 香桃もこ: 『しじんのゆうびんやさん』- かねこまき: 『おたのしみじどうはんばいき』- 川口俊和: 『泣いた赤鬼』- 久米絵美里: 『ものがたりの家』- そのだえり: 『大どろぼうホッツェンプロッツ』- たなかしん: 『まよなかのゆうえんち』- 千野 帽子:『ドーキンス博士が教える「世界の秘密」 』- 中川貴雄: 『サンタさんは どうやって えんとつを おりるの？』- 野田祥代: 『天動説の絵本 ―てんがうごいていたころのはなし―』- 花里真希:『穴 ＨＯＬＥＳ』- 東曜太郎: 『シャーロック・ホームズの冒険』- ひらぎみつえ: 『みんな ともだち』- まいのおやつ: 『たのしい ふゆごもり』- 森バジル: 『呼人は旅をする』

直木賞作家であり、本プロジェクトの発起人である今村翔吾氏からは、活動への熱い想いが寄せられています。（コメントは2023年発足当時のものです）

「サンタクロースはいる。そして、誰でもなれる。私はそう信じています。私は作家として、書店を経営する一人として、この取り組みを応援したいと『作家サンタとブックサンタ』の発起人を務めることになりました。

ブックサンタは本を届ける取り組みではありません。ブックサンタは物語を、学びを、未来を届ける取り組みだと思います。

未来の読者を育てる意味もあるかもしれません。しかし、そんなことはどうだっていいじゃないですか。巡り合う感動も、届ける喜びも、私達は知っています。

それを子ども達に――。ただ、それだけが理由になり得ると知っているはずです。作家の皆様、今年のクリスマス、共にソリに乗って頂ける方を心よりお待ちしています。」

■これまでの主な参加作家（発起人を含む）

発起人である今村翔吾氏をはじめ、これまでも活動を支えてくださっている著名な作家の方々です。（※50音順、敬称略）

今村翔吾、江國香織、北方謙三、黒柳徹子、湊かなえ、柚月裕子、他

特設サイトでは参加作家全員のメッセージ・選書理由を公開中です。また推薦図書はオンライン書店にも掲載しています。

特設サイト：https://writer.charity-santa.com/

オンライン書店：https://bookshop.charity-santa.com/



■「ブックサンタ」プロジェクトについて

「ブックサンタ」は、「あなたも誰かのサンタクロース」を合言葉に活動する認定NPO法人チャリティーサンタが、全国の貧困や病気、被災などで大変な境遇にある子ども達に新品の本を贈るチャリティー活動として、2017年に書店などと連携してスタートした社会貢献プロジェクトです。本を贈りたいと思った一般の方が、ブックサンタに参加登録をした書店で新品の本を購入し、その場で寄付します。寄付された本は、サンタクロースに扮したボランティア、またはサンタクロースの手紙を添えて郵送するなどし、子ども達に届けられます。新品の本を贈ることで、「自分だけの特別な本」という感動も一緒に届けられるのが最大の特徴です。



活動は初年度の2017年の848冊から、昨年2024年には約13万冊の寄付が集まる巨大プロジェクトに成長しました。本年も47都道府県1,861店舗で開催中です。専用のオンライン書店でも参加することができるほか、クラウドファンディングも実施中です。

オンライン書店：https://bookshop.charity-santa.com/

クラウドファンディング：https://camp-fire.jp/projects/884458/view

【団体概要】

団体名: 認定特定非営利活動法人チャリティーサンタ

活動開始・設立: 2008年に活動を開始し、2014年にNPO法人化。2025年5月、認定を取得。

主な活動内容: 「あなたも誰かのサンタクロース」を合言葉に、クリスマスイブのサンタ訪問活動、全国で困難な境遇にある子ども達へ新品の本を届けるチャリティープロジェクト「ブックサンタ」、誕生日のお祝いが難しい家庭へホールケーキを贈る「シェアケーキ」などを展開しています。

代表理事：清輔 夏輝

所在地: 東京都

URL: https://www.charity-santa.com/