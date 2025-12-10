息スッキリ「クロレッツ」による「フレ！フレ！息フレ！プロジェクト～頑張る人の息リフレッシュ推進～」12月10日(水)より始動！

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区/ 代表取締役社長：碇祐輔）は、息スッキリの「クロレッツ」ブランドより、なかなか休憩が取れない現代人でも、ガムを噛むことで気軽にリフレッシュできるという習慣を広げる「フレ！フレ！息フレ！プロジェクト～頑張る人の息リフレッシュ推進～」を始動いたします。

URL：https://www.clorets.jp/ikifure-pj/

■プロジェクト背景

現代では、働き方や生活環境の変化により、「休憩をうまく取れない」「気分転換のきっかけを作りにくい」と感じる人が増えています。2025年6月に全国の722名を対象に実施した調査※1では、「日常的にガムを噛む」と回答した人のうち、8割以上が“リフレッシュのため”にガムを噛み、実際に効果を実感している人も多数いることが判明しました。こうした背景を踏まえ、クロレッツは、ガムを噛むこととリフレッシュの関係性に着目し、本プロジェクトを発足しました。

※1 調査概要：全国の20代～50代の男女(n=722)を対象としたインターネット調査(2025年6月実施、ノウンズ株式会社調べ)

■プロジェクト概要

「フレ！フレ！息フレ！プロジェクト」は、ガムを噛むという身近な行為を通じて、手軽にリフレッシュできる習慣を社会全体に広げる取り組みです。本プロジェクトでは、専門家によるコラム、プロジェクトアンバサダーによる発信などを通じて、ガムを噛むことで気軽にリフレッシュする習慣をより多くの方に届けていきます。

本プロジェクトの取り組みの一つとして、社員の生産性向上や健康経営を目指す企業３社に、 オフィスやワークスペースでのクロレッツのサンプリングを実施しました。その結果、多くの方から、業務の合間にガムを噛むことを取り入れることで、リフレッシュや気分転換のきっかけになったという声をいただきました。

今後も、手軽なリフレッシュ手段としてガムを噛むことが身近にあるという新しい習慣を社会全体に広め、皆様の日常に寄り添いながら、その価値を届けてまいります。

■プロジェクト参加企業（※五十音順）■参加企業アンケート

オフィスやワークスペースで、社員の皆様にガムを噛むことでリフレッシュできる体験をしていただくため、企業向けに「クロレッツXP オリジナルミント」のサンプリングを実施しました。サンプリングを通して、働く場面でどのような変化が生まれるかなど、社員の皆様からのリアルな声を集めました。ガムを噛むこと自体がリフレッシュになるという声が多く寄せられたほか、特にクロレッツの特長である”息スッキリ”感が、気持ちを切り替えるきっかけとして評価いただきました。

＜調査概要＞

調査対象：クロレッツ企業サンプリングに参加した企業の社員

調査手法：サンプリング後アンケート

実施期間：2025年11月中旬

【プロジェクト参加の背景】

・出社社員のリフレッシュにつながる手軽な方法を求め、ガムによる気分転換の効果に関心を持った企業が多かった。

・ガムを噛むという手軽なアクションが、業務の切り替えや集中しやすい環境づくりにどの程度役立つのかを実際の職場で確かめたいという声が寄せられた。

・社員のパフォーマンス向上につながる新しいリフレッシュ施策を検討する中で、ガムを取り入れることにどのような可能性があるか興味を持ち、参加を決めた。

【噛むことによるリフレッシュ体験の気づき】

・多くの参加者が「 “噛む”という動作自体がリフレッシュになることを初めて知った」と回答した。

・「何気ない“噛む”行為で一粒噛むだけでシャキッとする」など気分転換ができることに気づき、今後も意識して取り入れたいという声が多かった。

・「思考が煮詰まった時に頭が切り替わる」「一粒噛むだけでシャキッとする」など、オン・オフを切り替えがスムーズになり、作業効率が上がった。

【クロレッツを試した社員の声】

・「ミントの爽快感でリフレッシュできた」「午後の仕事も頑張ろうという気持ちになった」など、クロレッツの爽やかなミントの味わいにより、短時間で気分を切り替えられたという声が多数寄せられた。

・普段ガムを噛まない社員からも「クロレッツを噛むと息がスッキリして想像以上にリフレッシュできた」といった反応が見られた。

・長時間のデスクワーク時や午後の疲れが出てくる時間帯にクロレッツを噛むと、爽やかなスッキリ感により、リフレッシュできたという声も多かった。

オフィスでのサンプリング実施の様子

【仕事中の変化について】

・「思考が煮詰まった時に頭が切り替わる」「一粒噛むだけでシャキッとする」など、オン・オフを切り替えがスムーズになり、作業効率が上がった。

・リモートワーク・オフィスワークのどちらでも取り入れやすい点が評価された。

・同僚とガムを噛む時間をつくることで、リフレッシュするきっかけづくりにもなると感じた。

【“噛む習慣”の継続意向】

・「短時間で気分転換できる手軽さが良い」「会議前にも取り入れたい」など、継続意向が多数見られた。

・「ガムを噛む一定のリズムが気持ちの切り替えに繋がった。集中して仕事に取り組める習慣として続けたい」という声も寄せられた。

オフィスでのサンプリング実施の様子■モンデリーズ・ジャパン 担当者コメント

働き方が多様化するなかで、思うように休憩がとれず、気分転換ができていないと感じている方は少なくありません。そんな時こそ、ガムを噛むことで手軽にリフレッシュしてみませんか？息スッキリのクロレッツが、日々の気持ちを切り替え、前向きにするのをサポートします。ぜひ、クロレッツで新しいリフレッシュ習慣を始めてみてください。

■クロレッツ XPとは

「クロレッツ XP」は、清涼感が長時間持続する、ロング・クーリング特許成分※2を配合。しかも、息スッキリ長続き※3で王道ミントガムならではの、さわやかなスッキリ感が味わえます。 フレッシュで爽快な刺激をお楽しみください。

※2 特許第5990526号

※3 2022年当社調べ。「オリジナルミント」については調査対象の83%が製品を30分間噛んだ時点において「息がスッキリ感じる」と回答。 調査人数：100名 調査対象者：3か月以内に、ミント味ガムを自費購入消費した18～59歳の男女 （「クロレッツガムは購入したくない」人は除外）

＜モンデリーズ・ジャパンについて＞

モンデリーズ・ジャパンは約150カ国で親しまれるお菓子会社であるモンデリーズ・インターナショナルの一員です。 日本では1960年に事業をスタートし、「クロレッツ」「リカルデント」「ホールズ」「オレオ」「リッツ」等、日本の市場で愛されるブランドを送りだしてきました。ガム事業においては国内第2位のポジションを占めています。

