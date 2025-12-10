イヤバズが「VAIO SX14-R」の実機レビュー記事を公開 ― 10,000円OFFとなる限定キャンペーンコードも発行

合同会社気づけば

PCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は、VAIO株式会社が販売する「VAIO SX14-R」の実機レビュー記事を公開しました。

本記事では、デザイン・性能・使い勝手といった実機ならではのレビューに加え、VAIOストアでの購入時に活用できるイヤバズ限定キャンペーンコードも紹介。

これから「VAIO SX14-R」の購入を検討しているユーザーに向けて、第三者目線での適切な情報を届けると共に、お得に購入する方法をワンストップで確認できる内容となっています。

VAIO×イヤバズ限定キャンペーンコード付きレビュー記事について

今回公開したレビュー記事は、イヤバズ編集部が「VAIO SX14-R」を実際に使用し、クリエイティブ用途でのパフォーマンス、日常使いでの快適さなどを検証した内容です。

記事内では、VAIOストアで対象モデル購入時に10,000円引きとなる「VAIO × イヤバズ」限定キャンペーンコード情報もあわせて掲載しています。

VAIO×イヤバズ限定キャンペーンコード

提携先：VAIO（VAIO株式会社）

対象製品：VAIO SX14-R (2024年11月発売モデル) ※WAN搭載モデルも対象

クーポン内容：10,000円OFF

配布開始日：2025年12月18日（木）9:59まで

利用方法：「イヤバズ（https://eb.good-gamers.jp/）」内「VAIOクーポン」記事（https://eb.good-gamers.jp/vaio-coupon/）記載のキャンペーンコードを入力

注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、VAIO公式キャンペーンとは異なります。

「VAIO SX14-R」レビュー記事のポイント

約1kgの軽量ボディ＆高級感あるエグゼクティブデザイン

詳細を見る :https://eb.good-gamers.jp/vaio-coupon/

A4サイズとほぼ同等のフットプリントに約1kgの軽さ、丸みを帯びたフォルムや「ディープエメラルド×ゴールド」の配色など、ビジネスシーンで映える高級感あるデザイン性を詳しく検証しています。

WUXGA液晶＆長時間バッテリーで“出先でも本気仕事”が可能

フルHDより縦方向に広い14型WUXGAディスプレイや180度開くヒンジ構造を採用し、1時間のYouTube再生でバッテリー消費6％という検証結果から、外出先でも安心して使えるスタミナを備えている点を紹介しています。

Core Ultra 7×Gen4 SSD×高い静音性でストレスフリーな作業環境

Core Ultra 7-155HとGen4 SSDにより、Office作業や画像編集などビジネス用途は快適に動作。アイドル時23dB・負荷時でも41dB程度の騒音レベルで、静かな環境でも使いやすい高性能ビジネスノートでした。

VAIO独自のセキュリティ＆オンライン会議機能が充実

顔・指紋認証、のぞき見アラート、離席オートロックなどのセキュリティ機能に加え、美肌補正やAIノイズキャンセリングなどオンライン会議向けの独自機能を豊富に搭載し、「ビジネスパーソンに寄り添った国産ノートPC」だと感じました。

運営情報

詳細を見る :https://eb.good-gamers.jp/vaio-sx14-r/

イヤバズについて

PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。

イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。

クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。

サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/

