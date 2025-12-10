令和7年度近畿地方発明表彰において「特許庁長官賞」「実施功績賞」を受賞

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下、当社）は、2025年11月13日に公益社団法人発明協会が主催する令和7年度近畿地方発明表彰において、「水中探知装置」に関する技術で、特許庁長官賞および実施功績賞を受賞しました。

令和7年度近畿地方発明表彰「特許庁長官賞」受賞者左から）当社 開発部 音響機器開発課 大型ソナーグループ 葛原 一浩、西坂 政浩、山崎 勇輝

地方発明表彰は、地域における優れた発明・考案・意匠を表彰する制度であり、科学技術の振興と産業の発展に寄与することを目的に実施されています。

受賞名

令和7年度近畿地方発明表彰「特許庁長官賞」「実施功績賞」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/97_1_6b920b586208ff4ade033ce6a3b3a736.jpg?v=202512110127 ]受賞した水中探知装置について

今回受賞した水中探知装置は、3次元探知を行う水中探知装置の表示方法に関して、探知された魚群を任意の断面エコーデータを表示することができます。従来、透過処理を施した3次元の魚群映像を様々な方向から俯瞰する表示方法等がありましたが、魚群内部の魚の分布状況を正しく把握しづらい課題がありました。

本発明では、超音波の送受信により3次元的に水中を探知して得られるエコーデータを用いて、海面に対して垂直な任意の平面による魚群の断面エコー画像（図1）や、海面に対して平行な任意の平面による魚群の断面エコー画像（図2）を表示できるようになり、魚群の内部における魚の詳細な分布状況を容易に把握可能とする水中探知装置が実現しました。本発明によって、捕獲しようとする魚群の規模を正しく把握できるため、例えば、魚量が多すぎて網を巻くのが危険であるなどの判断を的確に行うことが可能になり、漁業の安全性向上にも貢献します。

図1 垂直断面表示図2 水平断面表示

当社では今後も事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」のもと、さらなる技術革新を目指してまいります。

令和7年度近畿地方発明表彰受賞者一覧

https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R7/jusho_kinki/index.html

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場