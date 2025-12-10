【飛騨高山・岐阜県高山市】飛騨の冬を彩る伝統の正月飾り「花もち」製作が最盛期

高山市

岐阜県の飛騨地域に伝わる正月飾り「花もち」の製作が最盛期を迎えています。

雪の深い飛騨地域では、冬になると活葉樹のほとんどが花や葉を落として枝のみになるため、花に見立てた餅を枝に付けて飾る「花もち」が、縁起物のお正月飾りとして年末の朝市などで売られます。

高山市江名子町にある「飛騨の花もち組合高山工房」では、11月中旬から生産を開始。工房では地元の農家の女性たちが、もち米をついて食紅で色をつけた餅を細長く切り、花に見立てて木の枝にバランスよく巻き付けていきます。

数日から1週間ほど乾燥させたあと、工房内や朝市などで販売されるほか、市内の旅館やホテル、東京、大阪、名古屋の市場にも出荷されます。

今年はクマ出没の影響で山奥まで材料集めに行けないことや燃料代の値上がりなどの問題に悩まされながらも、「新しい年の豊作と家族の健康を祈りながら作っています」と語る工房代表の中野純江さん。今年も色鮮やかな花もちが、飛騨の冬を彩ります。

花もち

「花もち」は、木の株から出た枝に紅⽩のもちを巻きつけて花に見立てた、福を招くとされる縁起物です。諸説ありますが、農耕の神様にささげてその年の豊作を祝う行事「予祝儀礼（よしゅくぎれい）」が飛騨に伝わり、江戸時代には正月の縁起物として花もち作りが始まったのではないかと言われています。全国的には餅花（もちばな）と呼ばれる地域もありますが、飛騨地方では「花もち」として市民や観光客に親しまれています。大きさは手のひらに乗る高さ15センチほどのものから3メートル前後のものまで大きさはさまざまですが、30センチほどのものが一般的です。

花もちは、お正月が終わってもひな祭りの時期まで飾っておき、枝から紅白の餅を取り除いて油で揚げ、雛あられとして食することもできます。

本件に関する問い合わせ先

●高山市役所広報公聴課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2-18

電話：0577-35-3134

●飛騨の花もち組合高山工房

電話：0577-33-6478